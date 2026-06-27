許樹昌：半年未見流感爆發 小心提防夏季高峰

每年七、八月為夏季流感高峰期，香港中文大學呼吸系統科講座教授、衞生署新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日（27日）出席關注肺部健康活動時指出，今年冬季並未出現流感高峰；由於社區已連續半年未見流感爆發，相信社區抵抗力下降，提醒市民需對即將到來的夏季流感季保持警覺。

對於會否出現「雙高峰」情況，許樹昌表示，新冠經歷多年，市民曾經感染或已接種疫苗，社區有一定混合免疫保護，因此未必有「雙高峰」情況。不過，高危人士不能掉以輕心，包括長者及免疫力弱人士，若距離上一針新冠疫苗或上次感染已超過半年的人士，應盡快接種新冠加強劑。