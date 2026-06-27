許樹昌：半年未見流感爆發 小心提防夏季高峰

每年七、八月為夏季流感高峰期，香港中文大學呼吸系統科講座教授、衞生署新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日（27日）出席關注肺部健康活動時指出，今年冬季並未出現流感高峰；由於社區已連續半年未見流感爆發，相信社區抵抗力下降，提醒市民需對即將到來的夏季流感季保持警覺。
對於會否出現「雙高峰」情況，許樹昌表示，新冠經歷多年，市民曾經感染或已接種疫苗，社區有一定混合免疫保護，因此未必有「雙高峰」情況。不過，高危人士不能掉以輕心，包括長者及免疫力弱人士，若距離上一針新冠疫苗或上次感染已超過半年的人士，應盡快接種新冠加強劑。
至於流感感染個案方面，去年出現的流感變種病毒株一直持續至12月下旬，但意外地沒有出現冬季流感，而社區已有半年無流感爆發，近期感染個案亦有持續上升，若稍後突破基數水平，市民便需提早做好應對夏季流感的預防準備。
「全民呼吸健康嘉年華」推廣呼吸醫學新突破
香港胸肺學會、香港胸肺基金會及美國胸肺學會今舉行「『肺』話多講 — 全民呼吸健康嘉年華」，以「重塑呼吸：呼吸醫學的新突破」活動。衞生署署長林文健醫生及醫院管理局行政總裁李夏茵醫生等多位醫衞界官員與專家亦有現場出席揭幕禮。
該活動現場亦設有免費肺功能測試、互動攤位遊戲及多位體壇名將的健肺心得分享，主辦機構期望透過全方位、多角度的公共衞生宣傳，結合醫療界與社會各界的力量，共同提升全民對呼吸健康的關注。