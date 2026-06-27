天眼直擊｜屯門工廈3男女筷子夾信偷8000元支票　兩人落網

社交平台流傳天眼片段顯示，2男1女於上周五端午節早上約7時，在恆威工業中心B1座大堂的信箱懷疑偷信。警方於昨日(26日)接獲市民報案，指在網上群組發現屯門區一工廈有3名可疑人物偷取信件。報案人隨即聯絡相關客戶，確認客戶較早前已經寄出兩張支票，金額分別為8,000元及800元，但報案人至今仍未收到該兩張支票，並確認其中一張支票已被兌現，因此懷疑支票被盜取，遂報警求助。
警方接報後展開深入調查，翻查工廈商戶的閉路電視紀錄，並在區內進行情報收集及分析，成功鎖定兩男一女，於昨日(26日)以「盜竊」罪拘捕一男一女，並檢獲疑犯案發時所穿著的衣物。
趁保安鬆懈作案 受害人失8000元
初步調查顯示，3名涉案人士在清晨時分、趁保安鬆懈期間作案，由女被捕人用筷子夾取工廈信箱內的信件，另外兩名涉案男子則負責把風。女被捕人將信件交予男同黨後，男同黨隨即拆信，發現有支票後便將支票偷走，其他信件則被棄置。其中一張支票事後已被兌現，令受害人損失8,000元。
兩名被捕人分別為53歲及33歲，報稱無業，警方現正通宵扣查兩人，以調查其犯案動機、是否涉及其他同類案件，並追捕另一名在逃人士。
警方呼籲市民以及保安人員多留意信箱是否有被干擾的痕跡，以及留意信箱附近是否有可疑人士出現。如果有郵寄支票但遲遲未有收到，可以致電銀行查詢，確認支票是否在不知情情況下被兌現。