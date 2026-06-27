天眼直擊｜屯門工廈3男女筷子夾信偷8000元支票　兩人落網

社交平台流傳天眼片段顯示，2男1女於上周五端午節早上約7時，在恆威工業中心B1座大堂的信箱懷疑偷信。警方於昨日(26日)接獲市民報案，指在網上群組發現屯門區一工廈有3名可疑人物偷取信件。報案人隨即聯絡相關客戶，確認客戶較早前已經寄出兩張支票，金額分別為8,000元及800元，但報案人至今仍未收到該兩張支票，並確認其中一張支票已被兌現，因此懷疑支票被盜取，遂報警求助。

警方接報後展開深入調查，翻查工廈商戶的閉路電視紀錄，並在區內進行情報收集及分析，成功鎖定兩男一女，於昨日(26日)以「盜竊」罪拘捕一男一女，並檢獲疑犯案發時所穿著的衣物。