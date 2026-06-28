韓團i-dle啟德主場館開騷　體育園：超35厘米雨傘需寄存

今日(28日)天氣不穩，天文台一度發出黃色暴雨警告信號。韓國女團「i-dle」今日晚上將在啟德主場館舉行演唱會，啟德體育園提醒今晚入場的觀眾，出發前務必留意最新天氣及交通消息；建議市民穿著輕便衣物及防滑鞋履，並提前規劃行程，預留充裕時間往返場館，以免因惡劣天氣或人潮擁擠而延誤。由於預期活動期間周邊交通將較繁忙，園區強烈建議觀眾優先選搭公共交通工具。



啟德體育園又指，觀眾需特別留意雨傘攜帶限制，長度超過35厘米的雨傘將不得帶進場館。如有需要，園區提供多項便利措施，包括設於啟德體藝館、啟德青年運動場外及旅遊巴上落客區的付費寄存服務，以及設於零售館與體藝館的付費電子儲物櫃。此外，各安檢入口亦設有臨時雨傘儲放設施，觀眾只需記下位置及序號，散場時即可取回。