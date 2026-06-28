李家超：治理香港要深耕細作　勇於改革創新

特區政府正積極編制香港首個五年規劃，行政長官李家超今日(28日)在社交平台發文，強調此規劃不僅關乎未來五年的民生福祉與社會發展，更將為香港創造豐厚機遇。透過鞏固國際金融、航運、貿易及創科中心地位，加強航空樞紐建設、匯聚高端人才並加快北部都會區發展，香港能有效受惠於國家經濟蓬勃發展、科技資源共享、超大規模市場，以及「一帶一路」倡議和大灣區深度融合帶來的紅利。

李家超以「深耕細作、乘勢而上」主題發帖文，並透過短片展示河套香港園區工程的全速推進。他指出，河套作為連接內地與國際的世界級科創樞紐，配合北部都會區這台經濟新引擎，各項建設已陸續進入收成期，標誌着藍圖正逐步落實。他又提到，在最新《世界競爭力年報》中，香港排名全球第二，八所大學全數躋身亞洲百強；而國際調解院的落戶，更鞏固了香港在全球爭議解決核心的地位，朝「全球調解之都」的目標邁進；透過持續深化國際合作，香港將進一步發揮「內聯外通」的橋樑作用。