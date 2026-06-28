警方搗破海上販毒集團拘3人　檢市值1.8億元可卡因年內最大宗

警隊毒品調查科今日(28日)表示，於早前的「國際禁毒日」(6月26日)在香港仔避風塘採取反毒品行動，成功堵截一批重達241公斤的懷疑可卡因，市值約一億八千萬港元，是警隊過去一年偵破的最大宗販運可卡因案件。行動中，警方拘捕三名本地男女，年齡介乎46至51歲，包括一名販毒集團主腦及兩名骨幹成員，三人將被控相關販毒罪名，於明日(29日)在東區裁判法院提堂。

毒品調查科總督察林柏喬表示，早前經深入情報分析，鎖定一個利用海路走私毒品的販毒集團。該集團利用避風塘內的船隻作為臨時毒品儲存倉，並安排骨幹成員長期留守相連船隻負責監視及「睇水」，待機將毒品分拆流入本地市場。警方在「銳眼計劃」的閉路電視系統支援下，成功鎖定目標船隻。