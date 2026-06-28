警方搗破海上販毒集團拘3人　檢市值1.8億元可卡因年內最大宗

警隊毒品調查科今日(28日)表示，於早前的「國際禁毒日」(6月26日)在香港仔避風塘採取反毒品行動，成功堵截一批重達241公斤的懷疑可卡因，市值約一億八千萬港元，是警隊過去一年偵破的最大宗販運可卡因案件。行動中，警方拘捕三名本地男女，年齡介乎46至51歲，包括一名販毒集團主腦及兩名骨幹成員，三人將被控相關販毒罪名，於明日(29日)在東區裁判法院提堂。
毒品調查科總督察林柏喬表示，早前經深入情報分析，鎖定一個利用海路走私毒品的販毒集團。該集團利用避風塘內的船隻作為臨時毒品儲存倉，並安排骨幹成員長期留守相連船隻負責監視及「睇水」，待機將毒品分拆流入本地市場。警方在「銳眼計劃」的閉路電視系統支援下，成功鎖定目標船隻。
前晚深夜時機成熟，人員突擊搜查涉案兩艘船隻，當場拘捕兩名負責「睇倉」的骨幹成員，並在一艘長約八米的遊艇船艙內檢獲241公斤懷疑可卡因磚。與此同時，警方突擊搜查集團主腦位於香港仔的住所，將其拘捕，並在屋內搜獲一批與船隻相關的文件，以及超過200萬元現金、珠寶首飾及名牌物品，相信均為販毒得益。
集團成員均具有漁民背景
調查顯示，該集團成員均具有漁民背景，熟悉海路走私，並利用日常漁民作業路線掩飾走私活動，與海外毒品供應商聯繫緊密。警方指出，販毒集團企圖利用避風塘眾多船隻作掩護以規避執法，但最終被警方識破。這次行動不僅阻止了這批巨額毒品流入社區，更成功將集團的幕後核心成員及整個走私供應鏈連根拔起。
林柏喬強調，藉此在「國際禁毒日」採取的行動向不法分子發出強烈警告，無論毒販採用何種運輸路線或隱蔽手段，警方均有決心及能力從源頭全方位阻截毒品入境。販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁，「無論係海路，陸路，空路，販毒就係不歸之路。」