教聯會「2026優秀教師選舉暨教壇新秀」頒獎典禮　表揚36組教師及9位新秀

香港教育工作者聯會今日(28日)舉行「2026優秀教師選舉暨教壇新秀」頒獎典禮，這項學界盛事今年昂然踏入第21屆，「教壇新秀」亦迎來第11個年頭，並獲維港教育集團全力贊助，共表揚36組優秀教師及9位教壇新秀，肯定其在專業教學及育人工作上的卓越成就。
教聯會副主席兼選舉總負責人謝煒珞表示，自2005年創辦以來，選舉累計表彰超過940位傑出教師，已成為促進本港教師專業成長的重要品牌。她強調，教聯會致力打造「優秀教師網絡」，透過歷屆得獎者組成的專業社群，今年已就STEAM、跨學科及生命教育等議題舉辦31場分享會，積極深化教學經驗傳承。
施俊輝：全力推動教師培訓
教育局副局長施俊輝致辭時，感謝教聯會長期為優秀教師搭建平台，並持續發掘新晉教學人才。他提到，今年正值國家「十五五」規劃開局之年，教育局已推出《中小學數字教育發展藍圖》，明確四大發展方向與十大策略，並積極完善校園數字基礎設施。當局未來將全力推動教師培訓，協助教師掌握人工智能及運算思維等技能，將先進技術全面融入教學實踐。
透過多元渠道與教育界緊密合作
政制及內地事務局副局長胡健民則指出，局方正透過多元渠道與教育界緊密合作，包括宣揚「一國兩制」的實踐成果，並推動憲法、基本法及相關選舉制度的教育工作。他提到，局方正籌備將內地多處國民教育設施納入香港青少年愛國主義教育基地，並將結合香港首位載人航天飛行載荷專家任務及明年回歸30周年等重要節點，策劃系列教育活動，引導學生全面認識國家。