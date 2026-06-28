教聯會「2026優秀教師選舉暨教壇新秀」頒獎典禮　表揚36組教師及9位新秀

香港教育工作者聯會今日(28日)舉行「2026優秀教師選舉暨教壇新秀」頒獎典禮，這項學界盛事今年昂然踏入第21屆，「教壇新秀」亦迎來第11個年頭，並獲維港教育集團全力贊助，共表揚36組優秀教師及9位教壇新秀，肯定其在專業教學及育人工作上的卓越成就。

教聯會副主席兼選舉總負責人謝煒珞表示，自2005年創辦以來，選舉累計表彰超過940位傑出教師，已成為促進本港教師專業成長的重要品牌。她強調，教聯會致力打造「優秀教師網絡」，透過歷屆得獎者組成的專業社群，今年已就STEAM、跨學科及生命教育等議題舉辦31場分享會，積極深化教學經驗傳承。