推創新教學 減考測推體驗課堂 校長︰學習變積極更期待返學

坊間有意見認為香港教育過於着重考試與背誦，學生上課感覺刻板又沉悶。近年不少教育工作者積極推動不同改變，3名教育工作者分享，在校內或課堂推出創新措施，如減少校內測考次數，或默書不計分；上午維持傳統課堂學習，下午以體驗為主，帶領學生走出課室參與不同活動。有校長笑指，除學習變得更主動，有學生表示期待返學。 計劃首屆「創新老師」、太古小學校長葉碧君稱，任職主任時，有感難以突破傳統教學模式；參與計劃後，到海外考察見到外地學生在愉快氛圍中學習，啟發她將「正向教育」引入校園。她其後推行多項改革，包括實施靈活學習時間表，上午上課、下午以體驗及活動為主；全校默書不計分。校內增設遊戲化運動設施及課室玩具區，營造愉快學習環境，並安排學生走出課室，如小二設航空體驗課程，了解空中服務工作；小一則設生活職業體驗工作坊。一連串轉變令學生更主動學習，「學生、家長同老師都更開心」，甚至有學生指不想放假、期待上學。

SEN學生是禮物 第七屆「創新老師」、匡智張玉瓊晨輝學校主任譚佩怡則將創新理念應用於特殊教育。她稱，芬蘭融合教育經驗對她啟發甚深，如當地不會標籤SEN學生，而是重視給予機會。回港後，她推動「同理心計劃」，認為學生並非缺乏同理心，而是不知道如何轉化為具體行動，故透過課程及短片培養理解與回應能力。此外，她引入智能手錶協助教學，讓教師掌握學生心率等自律神經反應，了解情緒及壓力狀況，再調整教學節奏並提供支援。她補充，一般教師認為SEN學生情緒波動後須冷靜，但有時更需要活動調節；透過數據分析，教師可更準確回應需要。她形容，SEN學生是一份禮物，因能以不同角度看世界。

第三屆「創新老師」、聖文德天主教小學校長李國釗稱，過去從事訓輔工作時已意識到懲罰難以帶來內在改變；參與計劃後，更體會以人為本及社交情緒教育的重要。他重整課程，包括減少測考，由「6測2考」改為全年3考，及「生命階梯」課程。學校以小組形式推行校外學習，自小一開始走出校園；又於校內飼養龜兔及貓，促進與生命連結。 他認為學生各有所長，如精英班學生雖然成績優異，但在社交及人際相處方面仍有改善空間，而SEN學生成績未必理想，但具備溫度和愛心，在同儕之間可發揮平衡作用。