工傷復康先導計劃參與未達標 工會：工友憂報工傷 飯碗不保

近年本港工業意外頻生，受傷僱員的治療與復康涉龐大時間與金錢。勞工處約3年前推出「工傷僱員復康先導計劃」，為工傷僱員提供快捷的私營門診復康治療服務，並於去年9月底起停止接受新申請。該計劃最終吸引2,437人參加，人數僅達原先估算的一半。建造業總工會表示，部分工友擔心報工傷請假治療會「得罪」僱主，加上計劃服務對象不包含需接受手術的工傷僱員，令數字未能達到預期。

為期三年「工傷僱員復康先導計劃」共2,437人參與 勞工處在2022年推出為期三年「工傷僱員復康先導計劃」，主要涵蓋建造業、飲食及酒店業、運輸及物流業，僱員因工作致肌肉骨骼受傷，或患上《僱員補償條例》訂明與肌肉骨骼有關職業病均符合資格。參與計劃的工傷僱員只需支付公立醫院費用，便可接受私營醫療服務，包括醫生、物理治療、職業治療，協助他們早日康復重投工作。計劃於去年9月23日起停止接受申請後，據勞工及福利局回應書面質詢指，總共有2,437名工傷僱員參加計劃，截至今年2月底，有2,081人經治療後已康復，當中1,313人已重投工作；參加人數約為原先估算5,000名額的一半。建造業總工會權益主任吳偉樑今日在「香港工傷康復的前路與未來發展」職業健康研討會透露，工友對該計劃的態度比較抗拒，他們擔心要報工傷請假治療，「他們驚會『得罪』僱主，最後無埋份工」。他亦指出，該計劃服務對象並不包括需要接受手術的僱員，故參加計劃的數字較為未如預期。勞聯主席、立法會議員林振昇則強調，工傷康復必須把握「黃金治療期」，對僱員痊癒及重返工作崗位至關重要。他認為先導計劃康復率反映計劃有一定成效，建議當局繼續推行。