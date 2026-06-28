工傷復康先導計劃參與未達標 工會：工友憂報工傷 飯碗不保

為期三年「工傷僱員復康先導計劃」共2,437人參與
勞工處在2022年推出為期三年「工傷僱員復康先導計劃」，主要涵蓋建造業、飲食及酒店業、運輸及物流業，僱員因工作致肌肉骨骼受傷，或患上《僱員補償條例》訂明與肌肉骨骼有關職業病均符合資格。參與計劃的工傷僱員只需支付公立醫院費用，便可接受私營醫療服務，包括醫生、物理治療、職業治療，協助他們早日康復重投工作。計劃於去年9月23日起停止接受申請後，據勞工及福利局回應書面質詢指，總共有2,437名工傷僱員參加計劃，截至今年2月底，有2,081人經治療後已康復，當中1,313人已重投工作；參加人數約為原先估算5,000名額的一半。建造業總工會權益主任吳偉樑今日在「香港工傷康復的前路與未來發展」職業健康研討會透露，工友對該計劃的態度比較抗拒，他們擔心要報工傷請假治療，「他們驚會『得罪』僱主，最後無埋份工」。他亦指出，該計劃服務對象並不包括需要接受手術的僱員，故參加計劃的數字較為未如預期。勞聯主席、立法會議員林振昇則強調，工傷康復必須把握「黃金治療期」，對僱員痊癒及重返工作崗位至關重要。他認為先導計劃康復率反映計劃有一定成效，建議當局繼續推行。
香港工人健康中心倡設「職業傷病復能復職基金」
不少受工傷的僱員在復康路中，需忍受長時間未能復工的煎熬，而現時的《僱員補償條例》側重金錢補償，缺乏工傷康復及重返工作安排等問題。香港工人健康中心曾於2018年建議成立「職業傷病復能復職基金」，可從現有的僱員補償保險徵款，政府毋須注資，或只在基金成立之初提供種子基金，預計每名工傷僱員平均獲約3萬元的資助額，用於職業復康服務的開支，包括醫療康復、職業復康、重返工作支援等，提供跨專業復康服務，幫助他們重返工作崗位。香港工人健康中心總幹事尹晞雯表示，「職業傷病復能復職基金」目前仍處於建議階段，未來會與勞工團體繼續爭取，並不排除在立法會提出相關建議，希望能完善本港的工傷復康體制。