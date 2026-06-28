鳳溪第一中學以驚蟄為題推跨學科合作學習 4教職員獲優秀教師獎

香港教育工作者聯會今日舉行「2026優秀教師選舉暨教壇新秀」頒獎典禮，選出36組優秀教師及9位教壇新秀，獲獎者來自14所中學、21所小學、5所特殊學校、4所幼稚園及1位師範生；當中鳳溪第一中學教職員葉天賜、賴富偉、黃凱雯和盧依嵐獲頒發「優秀教師」。該校副校長葉天賜透露，團隊以「驚蟄生機——中國節氣跨學科研習」為主題，融合中史、生物及化學科，推行跨學科合作學習；感謝校方及校長的支持與信任，給予團隊充足的資源與彈性空間，讓他們可實踐各種跨科協作的創新構想。

他指，課程結合中國二十四節氣「驚蟄」與中醫藥文化，如中史科探討節氣由來與習俗；化學與生物科則以驚蟄強調的「清潔祛濕」作切入點，利用校園中藥園的草藥，分別提取精華製作手工皂及研發中藥特飲，藉此了解藥食同源理念，深化對中醫藥應用的理解。

首設「國安教育組」獎項

首設「國安教育組」獎項，獲獎的東華三院馮黃鳳亭中學教師張啟彥透露，就國家安全內容融入課程時，加入不同主題，如中一及中二學生在全方位學習日中，以「衣、食、住、行」為主題，參與騎馬、穿著華服及品茶等活動，深入了解中華文化。相關學習成果亦透過「中華文化日」向其他級別學生及社區展示，並邀請長者參與，促進交流。

校長︰學校致力推動國家安全教育與愛國主義教育

該校校長譚耀華指出，學校致力推動國家安全教育與愛國主義教育，認為兩者相輔相成，既要加深學生對中國歷史文化及國情的認識，同時亦要理解國家安全的重要性；透過課程及課外活動多元滲透相關元素，促進學生全面發展。