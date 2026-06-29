近1.4萬人投考警隊 增12% 首接受大二生參加見習督察筆試

「警察招募日2026」昨在啟德體青年運動埸舉行，吸引1,088人網上預先報名投考，最終收到1,028份申請，見習督察佔230份，警員職位747份，其餘51份為輔警警員職位。招募組警司周紫彤表示，今次是首度將多項警員和見習督察的面試、筆試及體能測試帶入社區；是次亦是有史以來最多部門參與的招募日。而招募日亦將流程數碼化，提升效率，投考者只需以電話展示QR code簽到，實時利用手機睇考場分配，再即刻查閱考試結果，流程快捷流暢。

招募情況方面，周紫彤表示，過去3個財政年度，投考警隊人數持續上升。2025/26年度合共收到13,916份申請，包括7,910份警員和6,006份見習督察申請，按年增12%；最終取錄了1,038名警務人員，以及103位見習督察。今個財政年度的招聘目標為102名見習督察和570名警員。她表示，對比過去5年的取錄情況，投考警隊的數字不斷上升，今年見習督察將是60人爭1名額，警員則14人爭1，競爭愈趨激烈。

筆試通過可在三年級參與其他遴選環節

下半年招募方面，周紫彤表示，招募組將於9至12月到12間本地大學進行「警察‧大學招募快線」，並首次接受大學二年級同學參加見習督察筆試，且只會採納合格成績。她表示，很多二年級或三年級學生，尤其是能力高的學生，除讀書外，亦常到海外當交換生或參與實習，而見習督察的遴選具挑戰性，除筆試，亦有最終面試環節和體能測試等，需時準備。