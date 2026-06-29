近1.4萬人投考警隊 增12% 首接受大二生參加見習督察筆試

警隊昨舉行招募日。警方表示，合共收到1,028份投考申請，為歷來最多；透露在2025/26有近1.4萬人投考警隊，按年多近12%。警方招募組將於9至12月到12間本地大學招聘，將首次接受大學二年級學生報名參加見習督察筆試。
「警察招募日2026」昨在啟德體青年運動埸舉行，吸引1,088人網上預先報名投考，最終收到1,028份申請，見習督察佔230份，警員職位747份，其餘51份為輔警警員職位。招募組警司周紫彤表示，今次是首度將多項警員和見習督察的面試、筆試及體能測試帶入社區；是次亦是有史以來最多部門參與的招募日。而招募日亦將流程數碼化，提升效率，投考者只需以電話展示QR code簽到，實時利用手機睇考場分配，再即刻查閱考試結果，流程快捷流暢。
招募情況方面，周紫彤表示，過去3個財政年度，投考警隊人數持續上升。2025/26年度合共收到13,916份申請，包括7,910份警員和6,006份見習督察申請，按年增12%；最終取錄了1,038名警務人員，以及103位見習督察。今個財政年度的招聘目標為102名見習督察和570名警員。她表示，對比過去5年的取錄情況，投考警隊的數字不斷上升，今年見習督察將是60人爭1名額，警員則14人爭1，競爭愈趨激烈。
筆試通過可在三年級參與其他遴選環節
下半年招募方面，周紫彤表示，招募組將於9至12月到12間本地大學進行「警察‧大學招募快線」，並首次接受大學二年級同學參加見習督察筆試，且只會採納合格成績。她表示，很多二年級或三年級學生，尤其是能力高的學生，除讀書外，亦常到海外當交換生或參與實習，而見習督察的遴選具挑戰性，除筆試，亦有最終面試環節和體能測試等，需時準備。
她指，為了吸引更多優秀的學生，是次招募快線會將見習督察的第一個遴選環節，即筆試的5份試卷，提前開放予二年級學生超前部署。若成功通過筆試，便可在三年級啟動其他遴選環節，當通過所有遴選環節，更可以獲得「有條件取錄」。她強調，入職要求沒有改變，均需要順利畢業才可以加入警隊成為見習督察。
為了便利內地就學的香港學生，招募組會舉行「內地大學招募快線」，10月會到廣州暨南大學同福建華僑大學招募在當地讀書的香港同學；亦計劃12月到北京和上海招募。
周紫彤又表示，下月15日是DSE放榜，第三屆「學警預備訓練課程」現正接受報名，呼籲有志報讀的同學把握機會及早報名，截止報名日期為下月22日；成功通過遴選的同學9月份即可在警察學院開學。