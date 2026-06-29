懲教署AI禁毒女團片捱轟下架 署方：將來製作更嚴謹 不涉額外公帑

懲教署日前發布一段以人工智能(AI)技術生成的禁毒宣傳影片，把4種毒品擬人化成4名女團成員跳唱及介紹吸毒「好處」，隨後再由旁白解釋毒品禍害及呼籲市民小心。片段其後引起爭議，有意見認為觀眾若只看首30秒，便儼如觀賞推銷毒品片段。懲教署隨後重製影片並加入大量直接揭露吸毒壞處內容，未料AI旁白被指懷疑說成「吸毒定係販毒都『唔會坐監』」，片段最終消失。署方承認創作過程有不足之處，日後會檢討製作流程。

上周五為國際禁毒日，懲教署當日發布一段長約1分鐘的AI生成禁毒宣傳影片《Obsession糖衣陷阱》，開頭為4名由毒品可卡因、冰毒、大麻和依托咪酯擬人化的女團成員在舞台上跳唱，之後由成員「冰兒」、「草草」、「可樂」和「小悠」逐一介紹吸毒的「好處」。直至片段約32秒畫風才突然改變，女團成員「現真身」成形容枯槁的男子，旁白亦開始解釋毒品禍害，呼籲不要被糖衣外表欺騙。