懲教署再辦青少年更生人士灣區交流團 14名曾參與「黑暴」女性訪深圳

青少年更生人士參觀「福田之翼」鵬城低空無人機展示中心，認識國家在低空經濟的發展。（政府新聞處）

署方表示，交流團在本月26日至28日舉行，對象主要為曾參與「黑暴」事件的女性青少年更生人士，共有14名青少年參與，當中包括正接受監管的青少年及已完成監管的更生人士。

懲教署繼2月後，再次為青少年更生人士舉辦灣區體驗交流團，到訪深圳了解粵港澳大灣區在創科方面的最新發展及當地歷史文化。

交流團包括到訪東江縱隊司令部舊址及土洋烈士紀念公園，認識抗戰歷史和緬懷烈士。在懲教署署長黃國興帶領下，參觀大疆創新科技有限公司，了解無人機系統發展。亦到訪「福田之翼」鵬城低空無人機展示中心及華強北全球人工智能應用場景中心，認識國家在低空經濟及人工智能的發展；以及前往深圳市一間科技公司，了解醫療範疇機器人的研發和應用；亦有到深圳太空館參觀，了解國家航天科技發展成就。

已完成監管的更生人士阿欣（化名）表示，她以往對國家存有誤解，因受報章煽動和誤導而干犯暴動罪被判入獄。她得悉懲教署為更生人士舉辦灣區體驗交流團，遂主動報名參加。今次的交流團讓她親身見證國家的科技發展一日千里，亦藉此重新認識祖國。她決心改過自新，積極融入社會，期望日後為國家發展作出貢獻。

灣區體驗交流團為「沿途有『理』」計劃的重點活動之一，旨在透過實地走訪，讓參加者學習中國歷史，見證國家繁榮進步，從而建立歸屬感與國民身分認同。懲教署表示，將繼續舉辦同類活動，協助更生人士重回正軌。