七一優惠．交通｜七一港鐵送7.1萬張單程車票　電車免費任搭3天

港鐵會在7月1日經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出71000份本地單程電子票，MTR Mobile會員於7月1日早上9時至下午6時期間登入MTR Mobile並進入「7. 1 MTR Mobile大抽獎」活動頁面，即可參加抽獎。每個MTR Mobile會員賬戶只可抽獎一次，並只限得獎一次。「免費港鐵本地車程」為二維碼車票，免費車程適用於乘搭港鐵乙次（機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。

機場快綫小童免費 學生長者半價

由7月1日至8月31日，3至11歲的小朋友只要使用有效的小童八達通，即可免費乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場，或由香港、九龍或青衣站出發，免費即日往返博覽館站，另60歲或以上的樂悠咭持有人只要使用有效的樂悠咭，即享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。合資格學生只要使用有效的「學生身分」個人八達通，即享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。