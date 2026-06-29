七一優惠．交通｜七一港鐵送7.1萬張單程車票　電車免費任搭3天

運輸署表示，為慶祝7月1日特區成立29周年，多項公共運輸服務營辦商會推出特別優惠，與市民歡度回歸，其中電車會在7月1至3日全線免費。
港鐵會在7月1日經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出71000份本地單程電子票，MTR Mobile會員於7月1日早上9時至下午6時期間登入MTR Mobile並進入「7. 1 MTR Mobile大抽獎」活動頁面，即可參加抽獎。每個MTR Mobile會員賬戶只可抽獎一次，並只限得獎一次。「免費港鐵本地車程」為二維碼車票，免費車程適用於乘搭港鐵乙次（機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。
機場快綫小童免費 學生長者半價
由7月1日至8月31日，3至11歲的小朋友只要使用有效的小童八達通，即可免費乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場，或由香港、九龍或青衣站出發，免費即日往返博覽館站，另60歲或以上的樂悠咭持有人只要使用有效的樂悠咭，即享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。合資格學生只要使用有效的「學生身分」個人八達通，即享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。
此外，多條渡輪航線7月1日免費，包括天星小輪尖沙咀往返灣仔航線。新渡輪派發200張「中環-長洲」航線乘船券（普通渡輪普通等級）、100張「中環-梅窩」航線乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券，於7月1日免費乘搭。富裕小輪派發1000張「中環-紅磡」航線乘船券及1000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於7月1日免費乘搭，另7月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。