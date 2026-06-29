天眼直擊｜屯門男疑食霸王餐「跟衫尾」離店 店員大喝：畀咗錢未

屯門食肆閉路電視（CCTV）影片指一名男子用餐後，趁有食客起身離開時「跟衫尾」，走出門口未有付款。惟店員早已懷疑男子為慣犯，一早監視其行為，當對方離開一刻大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，男子受到全場注視下，即時返回店內付款。(屯門友專頁)

社交平台周日(28日)流傳一段屯門食肆的閉路電視（CCTV）影片，指一名男子用餐後，趁有食客起身離開時「跟衫尾」，走出門口未有付款。惟店員早已懷疑男子為慣犯，一早監視其行為，當對方離開一刻大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，男子受到全場注視下，即時返回店內付款。

有屯門食店負責人於「屯門友」專頁發布閉路電視影片，指事發於上周五(6月26日)晚上7時，其中一名女食客晚膳後離開，另有一名女食客於收銀處付款，該名正坐着穿粉紅色衣服、戴鴨舌帽男子起身，欲跟女子「衫尾」離開食店，經過收銀處沒有付款。不過他踏出店舖一刻，有店員大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，全場食客望着男子，男子於是返回店內付款再離開。

疑為慣犯「入鋪已經認得佢」

帖文引店方指，男子懷疑已曾食霸王餐，公開此前的閉路電視截圖，「頸鍊，手鍊，左手虎口既紋身，仲有對鞋，都同上次一樣」，「好彩今次由佢入鋪已經認得佢，生意已經難做」，稱其慣常手法「係食到一半見隔離位準備起身走既時候佢都會停手，自己個碗都唔食，準備跟人衫尾一齊出門口，然後.....跑」，又指今次「好好手尾用佢既神聖右手將張單揸埋一嚿塞咗落褲袋先走」，幸員工從男子進入店舖開始已經留意監視，「喝返佢入嚟畀錢」，避免了不必要損失，又稱各位餐廳同行，「請多多留意，避免不必要既損失」。