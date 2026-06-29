日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎Sushiro」大受食客歡迎，近年不斷在香港擴張開設分店，遍佈港九新界逾40間分店，去年11月已官宣殺入將軍澳日出康城，圍封裝修多時，周五(7月10日)正式開幕。

網民倡推紅豆軍艦

另外，壽司郎周四(9日)於社交平台公布將開新分店，發帖稱「嚟緊開新店 嗰度有🍎＋🐉＋🎢，估吓喺邊～～」，不少網民估中為「蘋果商場 + 西九龍 + 天龍過山車」的深水埗西九龍中心。由於已結業的經典「劣食壽司店」明將壽司曾於西九龍中心經營，不少網民笑言是否要「挑戰」明將「傳奇」地位，「你想取代明將既歷史地位」、「明將既發跡地，會唔會出限量既紅豆軍艦同佢致敬」、「你地唔出紅豆軍艦唔好開係果度呀」、「西九龍中心限定：明將餐單」、「整個西九龍分店限定明將聯乘menu 分分鐘紅返去日本」、「好嘢，終於要嚟深水埗啦！」。