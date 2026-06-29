日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎Sushiro」大受食客歡迎，近年不斷在香港擴張開設分店，遍佈港九新界逾40間分店，去年11月已官宣殺入將軍澳日出康城，圍封裝修多時，周五(7月10日)正式開幕，隨即大受康城居民歡迎排長龍，中午最高峰時間需等453組，更一度停止接受walk-in，有網民笑言「11點攞張飛可能要等到晚飯先至有得食啦」、「康城人有幾渴望， 依家拎飛拎定放工食dinner差唔多啦」、「開鋪唔夠三個鐘已經做夠生意準備收鋪」、「前世未食過壽司郎咩...成班康城刁民又係新屎坑」、「搭車出坑口、將軍澳、寶琳大把位」。

網民倡推紅豆軍艦 另外，壽司郎周四(9日)於社交平台公布將開新分店，發帖稱「嚟緊開新店 嗰度有🍎＋🐉＋🎢，估吓喺邊～～」，不少網民估中為「蘋果商場 + 西九龍 + 天龍過山車」的深水埗西九龍中心，西九龍中心2樓亦已搭起壽司郎圍板。 由於已結業的經典「劣食壽司店」明將壽司曾於西九龍中心經營，不少網民笑言是否要「挑戰」明將「傳奇」地位，「你想取代明將既歷史地位」、「明將既發跡地，會唔會出限量既紅豆軍艦同佢致敬」、「你地唔出紅豆軍艦唔好開係果度呀」、「西九龍中心限定：明將餐單」、「整個西九龍分店限定明將聯乘menu 分分鐘紅返去日本」、「好嘢，終於要嚟深水埗啦！」。

將軍澳綫只餘一站無分店 壽司郎公布推出康城店開幕四重優惠限定，其中極上大吞拿魚腩優惠價$12、日本產原隻帆立貝及醬烤日本產帆立貝優惠價$17。另堂食消費滿$100，可免費獲贈「萌抱壽司吊飾」乙個，消費滿$300，可免費獲贈「環保袋」乙個。 在將軍澳區，壽司郎目前於將軍澳廣場、坑口TKO Gateway、寶琳新都城三期均有分店，惟作為中產重鎮的日出康城始終有強大需求，位於The LOHAS康城4樓的康城店開幕後，將軍澳綫(連同北角、鰂魚涌、油塘)只剩餘調景嶺站無壽司郎分店。有網民表示，「將軍澳究竟要開幾多間壽司郎？」、「將軍澳綫只有調景嶺無壽司郎，實在太失望」。