香港國際教育及職業展周末開鑼 升學專家：入大學競爭較去年激烈 改選部署須多元

​隨着文憑試放榜及畢業求職旺季臨近，市場對升學與就業資訊需求殷切。由廠商會主辦的「香港國際教育及職業展」將於本周末舉行，匯集逾千家機構及院校，提供升學進修與就業資訊。現場更有政府及各大企業提供逾千個職位空缺，部份更設即場面試。有升學專家表示，聯招申請者或是應考DSE的學生人數均較往年有所增加，競爭相當激烈，提醒考生在「聯招改選」中應採取多元策略，即使分數較高或較低，都需為不同的準備做好計劃。

第32屆香港國際教育及職業展將於7月4日至5日在會展舉行，活動免費入場，朝11晚6開放。展會劃分為「海外及內地升學區」、「本地升學區」及「職業廣場」三大專區，匯聚逾20個國家及地區、超過1,000家院校與機構，為學生及求職者提供一站式升學、進修及就業資訊。場內更設有多個政府部門、紀律部隊及大型企業的招聘攤位，提供逾千個職位空缺，部分更安排即場面試，助求職者把握機遇。