香港國際教育及職業展周末開鑼 升學專家：入大學競爭較去年激烈 改選部署須多元

隨着文憑試放榜及畢業求職旺季臨近，市場對升學與就業資訊需求殷切。由廠商會主辦的「香港國際教育及職業展」將於本周末舉行，匯集逾千家機構及院校，提供升學進修與就業資訊。現場更有政府及各大企業提供逾千個職位空缺，部份更設即場面試。有升學專家表示，聯招申請者或是應考DSE的學生人數均較往年有所增加，競爭相當激烈，提醒考生在「聯招改選」中應採取多元策略，即使分數較高或較低，都需為不同的準備做好計劃。
第32屆香港國際教育及職業展將於7月4日至5日在會展舉行，活動免費入場，朝11晚6開放。展會劃分為「海外及內地升學區」、「本地升學區」及「職業廣場」三大專區，匯聚逾20個國家及地區、超過1,000家院校與機構，為學生及求職者提供一站式升學、進修及就業資訊。場內更設有多個政府部門、紀律部隊及大型企業的招聘攤位，提供逾千個職位空缺，部分更安排即場面試，助求職者把握機遇。
盧金榮：協助青年探索個人興趣與行業需求
廠商會會長盧金榮表示，展覽不僅提供諮詢，更旨在協助青年探索個人興趣與行業需求，應對日益多元的發展環境。廠商會副會長施榮恆補充，今屆展覽特別聚焦人工智能應用，現場將提供AI數據分析與職能測試、免費履歷拍攝及一對一諮詢服務，並舉辦超過25場專題講座，由專家分析最新升學及職涯趨勢，協助參加者提升競爭力。
文憑試競爭激烈 改選應採多元策略
文憑試放榜在即，學友社學生輔導顧問吳寶城指，由於本年不論是聯招申請者或是應考DSE的學生人數均較往年有所增加，競爭相當激烈，供求影響下，整體的聯招錄取分數相信會有所上升。因此，他提醒考生，在聯招改選中應採取多元策略，填報不同等級的學科，即使分數較高或較低，都需為不同的準備做好計劃。
此外，吳寶城表示，考慮到人工智能的興起，學生在規劃升學與職涯發展時，亦需掌握最新的市場動態。然後，他亦強調，儘管人工智能浪潮改變了工作模式與技能需求，但學生最重要的仍是認清個人興趣、能力及職業志向。