生產力局率香港創科強勢登陸巴黎VivaTech 2026 搭建「雙向跳板」 助本地企業成功出海

歐洲最大型初創及科技盛會「巴黎 VivaTech 2026」日前已圓滿落幕。今屆展會中，香港貿易發展局聯同策略夥伴香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處，在會場設立了備受矚目的「香港科技館」。香港生產力促進局（生產力局）作為核心支持機構之一，從三十家本地初創中精挑細選出四間最具代表性的頂尖創科企業強勢亮相，全方位展示香港在智慧交通、綠色科技、先進製造及低空經濟等新興產業的前沿科技成果，向全球行業領袖與投資者展現香港原創的創新實力。

精選四企代表香港 國際舞台盡顯優勢 香港生產力促進局首席創新總監都永海先生表示，VivaTech作為全球最具影響力的科創盛會之一，是香港創科企業走向國際的绝佳展示平台。這次帶領參展的四家企業各具特色，代表了香港本土、源自香港的技術方案。在展會期間，參展企業都成功對接了數十家海外潛在合作夥伴與買家，成果豐碩。都永海指出，香港市場雖然只有750多萬人口，但作為一個國際化大都會，產品和技術只要在香港落地成功，就會成為極具說服力的「國際成功案例」，讓本地企業在面對國際買家時擁有更強的信任度。

參展的四間創科企業在現場均獲得高度關注，納比迪環保建材有限公司作為引領永續建築科技的創新企業，專注於碳捕捉與再利用技術。行政總裁及共同創辦人陳俊允先生透露，與生產力局共同開發的減碳及循環經濟解決方案，正積極透過此次展會拓展歐洲等海外市場，加速綠色建築技術的國際化部署。

專注於智慧交通和智能基礎設施的 Asgard Group Limited，其業務發展總監林博凱先生坦言，以往企業嘗試獨自尋找外國分銷渠道時，過程往往漫長且毫无方向，甚至面臨語言不通和缺乏本地認可的痛點。透過生產力局及「The Cradle 出海服務中心」的牽頭與支援，與一眾香港科技公司成群結隊共同參展，所產生的協同效應與吸睛效果遠勝單打獨鬥。

Asgard Group Limited 業務發展總監林博凱先生認為，透過生產力局及「The Cradle出海服務中心」牽頭參展，能發揮「成群結隊」的協同效應，比企業單打獨鬥更具吸睛效果。

此外，在低空經濟與無人系統領域大放異彩的 Harmony SkyTech Limited總經理張國全先生表示，歐洲買家做生意極度追求長期戰略合作或成立合資企業。透過這次與生產力局共同開展的研發及技術轉移項目，成功在 VivaTech 對接了合適的國際客戶群，大大提升了品牌的國際影響力。

Harmony SkyTech Limited 總經理張國全先生展示其無人系統模型。他表示，與生產力局的研發合作有助於精準對接追求長期戰略合作的歐洲買家。

「The Cradle」成立一週年 構建出海雙向橋梁 香港生產力促進局於2025年4月成立的推動出海平台中心——「The Cradle」。該中心成立至今短短一年多，已收到逾500多個意向諮詢，並成功為超過300個項目提供了涵蓋前期評估、智能製造技術、檢測認證及實地考察等一站式出海服務。 都永海先生強調，香港在「一國兩制」下擁有獨特的法律、金融、保險及國際貿易優勢，而背後更有著粵港澳大灣區強大的供應鏈基礎。透過The Cradle，生產力局不僅能夠帶領香港原創科技「走出去」拓展全球市場；同時，也能將全球頂尖的海外企業引進來，以香港為「雙向跳板」打進龐大的內地市場。這種結合內地供應鏈、利用香港國際化平台出海的模式，將成為未來創科企業走向全球的必由之路。

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