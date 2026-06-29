《國安檔案解密》6.30起播出 保安局揭5案「鮮為人知」細節

《香港國安法》公布實施六周年，保安局推出全新電視節目《國安檔案解密》，將於明天(6月30日)起在HOY TV首播，今日(6月29日)舉行節目啟播禮，節目由資深藝人陳啟泰擔任主持，警方國安處總警司李桂華出任嘉賓主持，一連五集以深入淺出的方式講解真實國安案件和法庭判決，包括唐英傑案、羊村繪本案、譚得志案、光城者案，以及35+初選案。宣傳片段播放出唐英傑在獄中的訪問，其他案件則邀請警方、專家、律師等受訪和分析，其中35+初選案會有首名提早獲釋的被告趙家賢受訪。

陳啟泰擔任主持 陳啟泰表示先父亦是輔警，服務警隊逾30年，當接到保安局邀請出任主持後，「係我最大榮幸」，希望透過節目令大眾對國安案件有更深入了解。 保安局局長鄧炳強表示，保安局已進行不少國安教育的宣傳工作，國家安全展覽廳至今有130萬人到訪，當局亦有向中小學講解國家安全，局方一直思考如何讓社會大眾了解更多，他過去參觀國安展覽廳時，留意到展板上提到已審結的案件，想起可透過真實的案件，讓大眾清楚看到危害國家安全行為以及有關人員如何查案，亦是對有關人員工作的肯定。