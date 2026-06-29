騙案｜警破165網購騙案拘78人　有買家填退款驗證碼被轉走120萬元

警方於本月15至26日展開執法行動，打擊網上購物騙案以及相關洗黑錢罪行，並以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕59男19女，年齡介乎15至73歲，共牽涉165宗騙案，涉款約500萬元，其中69人擔任傀儡戶口持有人，大部分報稱無業，調查發現相關收款戶口過往曾處理近900萬元懷疑犯罪得益。 六成案件由 7 人干犯 包括一對情侶 透過情報分析及調查後，警方發現上述165宗網購騙案當中，有六成案件由7名屬於5個獨立組別的本地騙徒干犯，該5個組別均獨立運作，其中一個組別的兩名被捕人士為情侶關係。該7名被捕人包括5男2女，年齡介乎15至43歲，涉嫌參與100宗發生於去年11月至今年4月的網購騙案，並且利用至少23個屬於自己以及他人的傀儡戶口去接收騙款。警方亦檢獲多部手提電話作為證物，相信今次行動已打擊一批活躍於本地網購平台的騙徒。

受害人 主要集中青壯年人士 警方表示，大部分案件行騙手法直接簡單，分別在不同的網上平台上，聲稱出售熱門商品，如演唱會門票及主題樂園門票等，當受害人感興趣並表示有意購買相關商品後，通常會要求受害人轉用到其他通訊軟件商議交易細節，並要求受害人先透過網上銀行或儲值支付工具付款，並在收錢後隨即失聯。警方同時發現受害人群組主要為女性佔68%，年齡方面主要集中在青壯年人士，其中21至30歲群組佔36%，其次31至40歲群組佔33%，兩個群組合共近七成，有關情況與他們數碼生活模式息息相關。

警方續稱，本次破獲的案件中，最大涉案金額的騙案高達120萬元，而案件中騙徒利用「假客服」手法誘騙受害人。受害人本想在網上購買數百元的藥膏，但騙徒假扮成網上平台的客服人員，訛稱貨品缺貨並主動提出退款，要求受害人在網上銀行的轉賬介面中，輸入「退款驗證碼」以完成手續。受害人當時不虞有詐，殊不知所謂「驗證碼」其實是騙徒指定轉賬的金額，結果將120萬元分四次轉入騙徒所提供的傀儡戶口。 以「誘餌」將受害人轉化為幫兇 此外，有犯罪分子為減低自己被捕的風險及擴大詐騙網絡，會以「誘餌」將部分受害人轉化為幫兇，在與市民溝通交易細節的過程中，利用特別折扣、豁免訂金，贈送珍貴明星照片等籍口，誘使市民在網購平台用自己的帳戶幫騙徒刊登出售商品的廣告，並在其廣告中留下騙徒的電話號碼，這些市民在不知不覺間，已經成為詐騙集團的棋子。