政府建議修訂性罪行法例 擴闊強姦罪範圍 劃一兒童同意年齡16歲

保安局今日(29日)向立法會保安事務委員會提交文件，建議全面檢視及完善香港的性罪行法例，冀加強對性罪行受害人的保護，以及令香港的性罪行法例與時並進。政府擬訂的修例建議涵蓋5個範疇，包括未經同意下進行的性罪行、涉及兒童的性罪行，以及涉及精神缺損人士的性罪行。建議修訂的範圍包括擴闊強姦罪的範圍、新訂「涉及觸摸」及「不涉及觸摸」的性侵犯罪以取代現有的「猥褻侵犯」罪。此外，政府亦建議劃一「同意年齡」為16歲，同時新訂8項涉及兒童的性罪行。政府期望在本屆任期內完成立法。

文件指出，留意到《刑事罪行條例》的性罪行條文有不足的地方，例如，部份條文未夠清晰明確；有些罪行僅適用於指明性別，範圍過於狹窄；有些條文基於性傾向而作出區別；有些罪行對兩性的處理欠缺一致；部份性罪行的條文和刑罰未能充分反映有關行為的嚴重性等。政府認為有必要檢視及完善香港的性罪行法例，建基於法改會的建議，並參考了其他主要普通法司法管轄區相關法例的發展，就完善香港性罪行法例，擬訂一系列的修例建議，主要涵蓋5個範疇。包括未經同意下進行的性罪行；涉及兒童的性罪行；涉及精神缺損人士的性罪行；雜項性罪行；其他為加強對性罪行受害人的保護的相關修訂。

在「未經同意下進行的性罪行」下，建議為「同意」的範圍及撤回訂定條文，並列明受害人沒有同意的11項情况。政府又建議擴闊強姦罪的範圍，以及新訂3項未經同意下進行的性罪行，包括「涉及觸摸」及「不涉及觸摸」的性侵犯罪；政府又建議新訂「導致他人在不同意的情況下進行性行為」罪，取代現有的「以威脅促致他人作非法的性行為」罪，3項新訂罪行的最高刑罰均為監禁10年。

此外，就涉及兒童的性罪行方面，政府建議劃一「同意年齡」為16歲，並新增8項涉及兒童的性罪行，包括4項「未經同意下進行的性罪行」，以及新訂「在16歲以下兒童在場下進行涉及性的行為」罪等。