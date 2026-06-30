近年政府大力推動鄉郊旅遊，早前便建議在北都的燕崗和河上鄉兩條村先試行，允許把現有村屋改作食肆和旅館等。民政事務總署轄下的牌照事務處公布兩份有關申請賓館牌照的指引，包括新推出的《鄉村屋宇申請賓館牌照指引》，以及經優化的《申請賓館(度假營)牌照指引》。指引對業界就村屋申請改建賓館，或經營露營車或帳幕營地，提供具體指引，放寬舊村屋改建的樓宇和消防安全要求。

民政總署推新指引 利村屋變民宿 彈性消防措施助舊建築「拆牆鬆綁」

民政事務總署表示，兩份指引的目的闡述度假營地和鄉村屋宇實際情況而靈活訂定的樓宇和消防安全要求，涵蓋更清晰和具體的要求和措施，便利業界在鄉郊地區營運度假營和民宿。 最新推出的《鄉村屋宇申請賓館牌照指引》，涵蓋針對1961年之前建成的鄉村屋宇的牌照申請處理。民政事務總署指，因應該年份前建成的鄉村屋宇，其建築狀況或未能完全符合現行的訂明標準，牌照處會視乎個別情況，接受申請人於結構安全、耐火結構、逃生途徑、照明和通風等方面，採用適合的替代方案。

根據新指引規定，1961年1月1日之前建成的新界鄉村屋宇，須符合批約條款，並於該日起或之後沒有進行任何加建或改建工程；或經相關部門同意，才可申請牌照。指引提到，地庫、違例建築物和木製構築物不會獲發牌照。至於1961年1月1日或之後建成的村屋，須獲地政總署分區地政處發出完成規定事項證明書或不反對佔用書。 若符安全標準 可保留實心牆和木屋頂 就替代方案方面，指引針對結構狀況、耐火結構和逃生途徑等提出不同代方案。以耐火結構為例，1961年之前建成的村屋普遍未能確定現時的狀況，亦未能證明符合目前的耐火效能，政府會視乎情況，當符合特定條件，如提交由認可工程師簽署的保證書驗證是現有實心牆等，則可保留該實心牆；同樣條件同適用於現有的木屋頂。

逃生途徑方面，若出口路線的淨高度未能符合2米的要求，可採用補救措施，如在受影響範圍的顯眼位置設警告標誌，並安裝防撞裝置。 露營車或帳幕間 須預留至少五米 《申請賓館(度假營)牌照指引》方面，當涵蓋建築物營地、露營車營地和帳幕營地。其中帳幕營地包括但不限於營地內的充氣帳幕、南非營或圓錐形帳幕。就露營車營地和帳幕營地方面，營地的邊界須清楚標示，並與毗鄰用地分隔；營地須有職員24小時當值；所有顧客在辦理登記手續時，須觀看營地安全的影片。

營地的指定範圍須闢設車輛通道，以及設置消防栓；如未能符合上述條件，則須添加滅火筒，或其他消防裝置及設備。 露營車和帳幕方面，每輛露營車和每個帳幕的總面積不能超過230平方米；露營車和帳幕內不得煮食、使用明火或生火。露營車與露營車之間，須留有至少闊5米的無阻礙空間，此要求同樣適用於帳幕營地。 議員倡一站式審批 設立試點檢視成效 立法會議員(港島西)陳學鋒表示，鄉郊民宿與度假營的落戶往往不只涉及民政總署，更牽涉地政總署的地契變更、規劃署的土地用途限制及環保署的排污要求。他認為民政總署必須扮演牽頭角色，建立跨部門一站式聯合審批機制或專責小組，避免申請人在符合民政指引後卻在其他部門行政程序中「卡關」。