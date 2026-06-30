何文田地盤挖泥車翻則 鐵通壓斃40歲男工 機手受傷

何文田發生致命工業意外，有地盤挖泥機翻側，造成一死一傷，勞工處表示已派員到場調查，並向承建商發出暫時停工通知書。處方強調若調查發現有違例事項，會依法處理。工會質疑地盤事前無做好風險評估，亦有認為地盤跟足吊運指引可防止意外發生。
現場為何文田自由道4號一個地盤。昨早約9時許，一名機手操作挖泥機吊起20至30條鐵通，另有一名男工人在旁協助，期間挖泥機突然失平衡翻側，鐵通墮下並壓倒一名工人。被鐵通壓倒的工人姓陳、年約40歲，由救護車送往廣華醫院，其後證實不治。至於傷者則為機手，手部及膝頭受傷送院治理。勞工處派員到場跟進事件。
發展商恒地稱，十分重視旗下何文田地盤發生的工業意外，會向離世工友的家屬提供支援；指今次事件導致一名分判商員工不幸離世及另一名工人輕傷，集團深表關注及非常難過，向離世分判商員工家屬致以最深切慰問，正了解事發經過並全力配合調查，會向離世工友的家屬提供慰問金及所需支援。
今年已發生13宗致命工業事故
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，挖泥車或其他重型機械在斜坡上作業時，須作出更嚴格的風險評估。施工現場須確保下方有穩固承托位置，並預留足夠空間供車輛安全行駛；若操作位置過於靠近邊緣，車輛翻側風險將大幅增加。
蕭倩文指，近日天氣不穩，雨後泥土容易鬆軟，增加操作挖泥機等重型機械的風險。她強調，業界在施工前規劃階段應加強安全評估工作，尤其是涉及吊運作業時，更需要從力學角度作出全面分析，以減低意外發生的可能性。該會統計，今次是本年內第13宗致命工傷事故。
香港建造業總工會理事長周思傑表示，現場視察，肇事地盤涉及高風險重型機械作業，應遵照勞工處《安全使用挖土機工作守則》，在施工前完成風險評估及機件檢查，並禁止用作載人或吊掛工作台，以防翻側或碰撞意外。此外，挖泥機運作期間須圍封操作半徑及危險範圍，設置警示並落實「人機分隔」，禁止未授權人士進入。但現場視察時未見相關措施，質疑地盤安全管理流於形式，呼籲承建商切勿因趕工而忽視工人安全。