何文田地盤挖泥車翻則 鐵通壓斃40歲男工 機手受傷

何文田發生致命工業意外，有地盤挖泥機翻側，造成一死一傷，勞工處表示已派員到場調查，並向承建商發出暫時停工通知書。處方強調若調查發現有違例事項，會依法處理。工會質疑地盤事前無做好風險評估，亦有認為地盤跟足吊運指引可防止意外發生。

現場為何文田自由道4號一個地盤。昨早約9時許，一名機手操作挖泥機吊起20至30條鐵通，另有一名男工人在旁協助，期間挖泥機突然失平衡翻側，鐵通墮下並壓倒一名工人。被鐵通壓倒的工人姓陳、年約40歲，由救護車送往廣華醫院，其後證實不治。至於傷者則為機手，手部及膝頭受傷送院治理。勞工處派員到場跟進事件。