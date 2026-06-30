美容健身服務預繳合約 擬設7日冷靜期

政府建議就美容及健身服務的預繳消費合約提出3項政策建議，包括設立7日法定冷靜期，並訂立最長兩年的合約期上限，以及賦權海關額外的偵查及執法權力；至於受規管合約金額下限可設為3,000元、8,000元或1.5萬元。當局昨起就有關《商品說明條例》的政策建議，展開為期兩個月的公眾諮詢。

社會不時有意見促請政府在各個範疇，尤其在預繳式消費方面加強保障消費者，政府2019年曾就美容及健身服務合約設立法定冷靜期的建議收集意見，隨後因社會環境、經濟狀況及消費氣氛劇變，當局要重新檢視方案。政府昨日為此展開為期兩個月的公眾諮詢，建議為美容及健身服務預繳消費合約設立7日法定冷靜期。