網購騙案三成涉演唱會門票 誘買家發廣告 帳戶淪詐騙工具

網購成市民日常生活，騙徒乘機犯案，手法亦不斷「翻新」；除假扮平台客服外，近日更以各種藉口，配合優惠利誘買家，要求其使用個人帳戶代為發布商品廣告，令帳戶持有人淪為詐騙工具。警方日前展開連串執法行動，拘捕78人，其中69人為傀儡戶口持有人，涉及165宗網購騙案，損失逾500萬元。警方指出，今年首5個月的網購騙案中，約三成與演唱會門票有關，鑑於下半年本港將舉行多場演唱會，預料相關騙案有上升風險，呼籲各界提高警覺。

七成受害人為21至40歲

網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷稱，警方數字顯示，今年首5個月共錄得3,973宗網購騙案，佔同期整體網上騙案約四成(9,807宗)，涉案損失約1.4億元。案件宗數及金額分別錄得28%及9%跌幅。期內的網購騙案中，涉及商品以演唱會門票為主，佔30.6%(1,214宗)；其次為電子產品及嬰兒用品和玩具，分別佔10.8%(429宗)及7.8%(308宗)。其中演唱會門票相關案件按升19.5%。至於涉及的平台，主要為Carousell(32.2%)、Facebook(28.7%)及Threads(15.8%)。 常見犯案手法，包括騙徒在網上平台假扮賣家，出售熱門商品，如演唱會及主題樂園門票，誘使受害人先付款，其後失去聯絡；又或會要求轉至其他通訊軟件交易，以避開平台保障機制。68%受害人為女性；年齡方面則集中在21至40歲，佔近七成。

買數百元藥膏失120萬 此外，騙徒亦會假扮平台客服，訛稱缺貨並主動提出退款，但需要受害人透過網上銀行轉帳介面輸入所謂「退款驗證碼」方可完成手續，「驗證碼」實為轉帳金額。有受害人原打算購買價值數百元的藥膏，最終分4次按入「驗證碼」，實際將120萬元轉入騙徒的傀儡戶口。 騙徒最近再有新犯案手法，先在網購平台假扮賣家出售熱門商品，之後以低價、免訂金或送贈品等利誘買家，要求對方用自己帳戶發出有商品出售的廣告，並留有騙徒聯絡方式。相關買家或在不知情下淪為詐騙集團的宣傳工具。