鄧家彪關注美容及健身公司改名可規避監管　當局要小心處理行業定義

政府檢討《商品說明條例》提出3項政策建議，主要針對美容及健身服務。立法會議員鄧家彪今早(30日)在港台節目表示，有關修例工作來得及時，不單向香港社會，亦向遊客顯示本港著重消費者保障，加強香港作為購物天堂的金漆招牌。不過，由於因美容及健身行業本身並無註冊制度，公司只要改名就可以規避監管，當局在行業定義上要小心處理，以免修例後仍存在監管漏洞。

鄧家彪提到，當局於2019年已開始做諮詢，有行業經營者反映希望加快立法，因為「真金不怕紅爐火」，最重要是服務質素，而非透過促銷包裝招攬生意。他又說透過冷靜期無條件退款，亦有助保障銷售員工，可透過非刑事化方式化解合約爭議。至於政府建議以合約金額設定規管門檻，可考慮水平為3,000元或以上；8,000元或以上；或15,000元或以上，他認為5,000至6,000元對於基層家庭已很大負擔，如果以15,000元或以上作為門檻是很難接受。