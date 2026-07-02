【繞場一週】馬會支持「正向旅程」計劃　與青少年同行建立積極人生

現時不少青少年在面對成長階段及社會發展帶來的挑戰時，都會借助上網、電子遊戲等方式填補空虛及釋放壓力。如缺乏預防教育或適當指引，或會導致他們在物質或行為上的沉溺或成癮等問題。

有見及此，香港賽馬會資助香港青少年服務處，並由香港樹仁大學作研究團隊，於今年九月起在全港推行「正向旅程」青少年健康教育計劃；服務對象為11至25歲學生及初入職場青年，以提升他們的正向思維與培養健康生活習慣。計劃啟動禮暨《正向領航教育約章》簽署典禮日前舉行，出席的主禮嘉賓包括：香港特別行政區政府教育局副局長施俊輝、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源等。