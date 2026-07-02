【繞場一週】馬會支持「正向旅程」計劃　與青少年同行建立積極人生

現時不少青少年在面對成長階段及社會發展帶來的挑戰時，都會借助上網、電子遊戲等方式填補空虛及釋放壓力。如缺乏預防教育或適當指引，或會導致他們在物質或行為上的沉溺或成癮等問題。
有見及此，香港賽馬會資助香港青少年服務處，並由香港樹仁大學作研究團隊，於今年九月起在全港推行「正向旅程」青少年健康教育計劃；服務對象為11至25歲學生及初入職場青年，以提升他們的正向思維與培養健康生活習慣。計劃啟動禮暨《正向領航教育約章》簽署典禮日前舉行，出席的主禮嘉賓包括：香港特別行政區政府教育局副局長施俊輝、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源等。
馬會公司事務執行總監譚志源在啟動禮致辭時表示，青年是香港的未來，馬會多年來積極與特區政府、社福界及學界合作，推行不同的預防教育項目，讓年輕一代培養正面價值觀，促進全人發展，提升抗逆能力，從而遠離成癮與非法行為。他指，馬會希望與年輕人結伴同行，在他們的成長路上提供適切支援；「正向旅程」青少年健康教育計劃正好實踐這份信念。
Jessie知道，計劃將採用「兩層級早期介入模式」：第一層級為普及預防教育，包括舉辦講座和桌遊工作坊，透過生命故事、主題分享，及沉浸式互動體驗，建立正向價值觀。第二層級為針對性介入，利用由香港樹仁大學及香港青少年服務處為此項計劃而新開發的《正向生活態度與抗逆力量表》，識別有潛在沉溺或早期成癮風險的青年，及早提供輔導及小組支援。計劃亦會為教育工作者及家長提供訓練，促進與青少年良好溝通。
與此同時，馬會及香港青少年服務處正邀請全港中學及大專院校，以及制服團體簽署《正向領航教育約章》，希望凝聚各界力量，共同建設社區支援網絡，攜手推動正向教育。Jessie期待，馬會與政府及社會各界未來更多緊密合作，透過多元化項目協助青年建立正向人生，成為積極健康的新一代，致力建設更美好社會。
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