網上熱話｜港大碩士IT男失業近一年 被逼送外賣做保安：張畢業證書其實冇用

根據政府統計處公布的最新數據，失業率現時為3.7%，逾14.1萬人冇工開。一位擁有10年經驗、於香港大學碩士畢業的IT男，周一（29日）在失業近一年後，在社交平台展示畢業證書，發文稱決定「馬死落地行」，準備轉行送外賣和做保安，又稱「如果連保安都冇得做，我會考埋的士牌」、「平安卡都報咗名」，引發網民熱議。 該名男子在社交平台Threads出帖表示，以「失業日記」為題訴說自己經歷：「我，香港IT人，10年Developer經驗，最後職位係Solution Architect，失業11個月，今日馬死落地行，已登記做送外賣員，希望下星期有工開，亦報咗名讀保安員培訓證書課程。」，他揚言「天無絕人之路，如果連保安都冇得做，我會考埋的士牌」，又指外賣員人工應不俗，「聽講如果做熟手，勤力啲一個月都有五萬。」他隨文附上了一張由香港大學頒授的理科碩士（計算機科學）畢業證書，事後在留言區稱本身大學本科（Undergraduate）也是修讀計算機科學（CS），惟自嘲「呢張嘢，其實冇乜用，當係人生achievement就算。」。

上份工被欺壓後悔裸辭 「情願返去變態職場」 事主過去亦發文談及離開上份工作的原因，他坦言「頂唔順工作壓力超大，老闆同事欺壓」才決定裸辭。剛辭職數周本來感覺高興，「日日訓瞓到自然醒，想做乜就做乜」，惟及後發現市道極差，之後寄出過百份履歷，結果「一個offer都冇」，形容自己「日日喺屋企坐困愁城，又冇收入唔敢亂洗錢。不斷F5搵工網睇有冇新工，不斷望個電話等佢響」，當滿心歡喜以為有面試機會時，接起的卻是詐騙電話，令他坦言：「我而家情願再返去嗰個變態職場，都唔想日日無所事事，前路茫茫。有工返有有工返嘅煩惱，冇工返亦有冇工返嘅煩惱，千其，千其，千其，唔好立亂裸辭」、「唔好立亂跳槽，出面風大雨大，一日唔到比老闆迫你走都唔好辭工，頂多邊做邊搵」。

應徵文員被當「玩嘢」 樓主亦曾發文吐苦水，指面試時被HR（人力資源部）的無理要求「吹漲」：「寫期望人工寫得高又比人話貴，寫得低又比人話身有屎，寫同舊工一樣又比人話唔夠上進心。免費做義工唔好？」他曾應徵一般文員職位，結果HR看見他的履歷，不但沒予機會，反而「即刻問我係唔係玩嘢」。 帖文引發迴響，眾多網民討論事主經歷，有人留言「10年dev怎會搵不到工，人工唔啱咋掛?」、「看見你張證書真係聞者傷心聽者流淚」、「有的士牌嘅developer路過」、「明呀，我老公都係讀MSc ITM，已被layoff，啱啱考完的士牌」、「遲啲成條街啲的士佬都是IT碩士，又或者所有保安看更佬都是IT碩士......omg真係冇眼睇。」，亦有網民認為AI崛起，IT職位恐面臨危機：「AI將唔少IT人推倒」、「可能人工要求太高。不過簡單it野的確可以google同埋用ai，要去到請你ed高深it野又職位有限」、「叫AI寫一條公式...幾分鐘對話了解後修改三次就做到，做IT仲邊有運行，真係十年經驗都被秒ko。」、「而家香港IT人工仲低過文員」。