無人車下半年試行高鐵站至九龍站　長者行動不便者明年可預約

運輸及物流局局長陳美寶去年親身體驗試乘百度的自動車（運輸及物流局網頁）

特區政府近年積極推動自動駕駛。運輸及物流局局長陳美寶表示，大嶼山機場島下月開展無人駕駛車輛測試，車內不設後備駕駛員。另外，今年下半年會開展連結高鐵西九站至港鐵九龍站的無人駕駛私家車測試，供乘高鐵來港轉機旅客預約使用，期望明年內實現常態化商業營運，當局下月向區議會提交文件介紹。

機場島項目7月展開無人操作測試 不設後備駕駛員

陳美寶接受報章專訪表示，目前全港有超過60輛自動駕駛私家車、小巴，在大嶼山、港島南區數碼港，以及九龍啟德、九龍灣和觀塘共三個區域試運行。大嶼山機場島項目較為成熟，7月將展開無人操作測試，即車內將不設後備駕駛員，全程由後台系統控制，初期約20部車參與。她希望屆時會有三輛無人駕駛車輛同時在路上試運行。她透露，現時正進行試驗項目的申請者均希望盡快小規模地在跨區試驗商業營運。