參展商疑遇假央視記者邀往內地訪問　主辦方：無向央視發出傳媒證

有裝修公司負責人參與會展舉行的家居博覽期間，疑遭冒認的央視記者邀請往內地訪問。負責人已報警求助，警方表示高度關注。
事主在社交平台Threads發文，指近日在家居博覽參展時，有名自稱是央視記者的女士走進其展位訪問，對方有佩戴「記者證」、有卡片，還有攝影師。現場訪問時要求事主提供身份證，訪問後則表示想邀請公司負責人周日到深圳福田做企業專訪。
對方提供「訪問提綱」及詳情
負責人指當時心想：「星期日？家居展最後一日，叫我喺全個展覽最忙嘅時候走去深圳做半日訪問？」負責人其後收到對方提供的「訪問提綱」及詳情，形容：「初頭睇覺得幾正統，有紋有路，每樣嘢都寫得好清晰，再睇落去，一見到『誠信企業家大會候選名單』……越睇越覺得唔對路 ，愈睇愈伏」。
事主於是向AI發問，AI分析指此是最近流行的「冒充央視」詐騙套路，表面上有「主播」訪問、邀請到高級酒店採訪、向受訪者提供名銜。但其實全部都是演員，到現場就會用各種方法威迫受訪者簽署數萬元甚至數十萬元的「宣傳合約」或者買假牌匾。事主透過經歷提醒行家小心類似的「商務專訪」邀請。
灣仔警區在帖文下留言，指留意到事主於社交平台發布的相關資訊，並對此高度關注。灣仔警區呼籲市民如發現任何可疑人士或懷疑罪案，可致電灣仔分區特遣隊（電話：6148 0200）；如遇上緊急情況，請立即致電999報警求助。
主辦方回覆傳媒查詢表示，無向任何自稱「央視」或相關內地媒體發出傳媒證或採訪許可。不過，主辦方稱展覽場館是開放的商業交流平台，不時有網紅、自媒體或媒體接觸展商，大會在實際操作上難以識別及攔截相關主動接觸。
大會呼籲如參展商曾遇到可疑情況，應盡快與大會聯絡，大會將視乎需要協助轉介執法部門。大會已向所有參展商發出提示，如遇上任何人士主動提出採訪，需先核實對方身份，切勿在未經核實下答應邀約或簽署文件。