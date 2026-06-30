參展商疑遇假央視記者邀往內地訪問　主辦方：無向央視發出傳媒證

有裝修公司負責人參與會展舉行的家居博覽期間，疑遭冒認的央視記者邀請往內地訪問。負責人已報警求助，警方表示高度關注。 事主在社交平台Threads發文，指近日在家居博覽參展時，有名自稱是央視記者的女士走進其展位訪問，對方有佩戴「記者證」、有卡片，還有攝影師。現場訪問時要求事主提供身份證，訪問後則表示想邀請公司負責人周日到深圳福田做企業專訪。

對方提供 「訪問提綱」及詳情 負責人指當時心想：「星期日？家居展最後一日，叫我喺全個展覽最忙嘅時候走去深圳做半日訪問？」負責人其後收到對方提供的「訪問提綱」及詳情，形容：「初頭睇覺得幾正統，有紋有路，每樣嘢都寫得好清晰，再睇落去，一見到『誠信企業家大會候選名單』……越睇越覺得唔對路 ，愈睇愈伏」。 事主於是向AI發問，AI分析指此是最近流行的「冒充央視」詐騙套路，表面上有「主播」訪問、邀請到高級酒店採訪、向受訪者提供名銜。但其實全部都是演員，到現場就會用各種方法威迫受訪者簽署數萬元甚至數十萬元的「宣傳合約」或者買假牌匾。事主透過經歷提醒行家小心類似的「商務專訪」邀請。

灣仔警區在帖文下留言，指留意到事主於社交平台發布的相關資訊，並對此高度關注。灣仔警區呼籲市民如發現任何可疑人士或懷疑罪案，可致電灣仔分區特遣隊（電話：6148 0200）；如遇上緊急情況，請立即致電999報警求助。