「HKIIT電競科技中心」開幕 同場舉行畢業生作品展 ExploreFest 打造電競科技教育新里程　培育數碼未來人才

香港資訊科技學院（HKIIT）一直緊貼數碼發展趨勢，積極培育切合行業需要的科技專才。隨著電競、數碼媒體及新興科技持續發展，HKIIT 於上周五（6月26日）正式啟用全新的「電競科技中心」。文化體育及旅遊局副局長劉震蒞臨主禮，與一眾嘉賓、業界代表及師生共同見證中心啟用，標誌著本地電競科技教育邁向新里程，進一步推動資訊科技人才培訓。



開幕典禮由 HKIIT 師生傾力打造的光影表演揭開序幕。演出結合燈光、視覺、舞台及科技元素，充分體現學生將課堂知識轉化為創意實踐的能力，亦突顯他們融合創意與技術的專業表現。同場，HKIIT 舉行年度畢業學生作品展 ExploreFest，展示學生在科技領域的創新成果。

電競科技中心配備業界標準設施，HKIIT 師生傾力打造的光影表演揭開序幕

文化體育及旅遊局副局長劉震致辭

VTC執行幹事唐智強致歡迎辭

配備業界標準設施 培育數碼娛樂及電競專才 HKIIT 自成立以來，一直致力培育具前瞻視野及實踐能力的資訊科技人才，而電競科技中心的落成，正好進一步強化學院在電競、數碼媒體及娛樂科技人才培訓方面的發展，回應業界對專才的殷切需求。 全新啟用的電競科技中心是 HKIIT 重點打造的專業實訓平台，配備業界標準設施，涵蓋以下核心範疇： - 電競活動管理 - 遊戲開發 - 資訊科技與數碼媒體支援 - 直播串流技術 - KOL及內容創作技能

一眾嘉賓參觀HKIIT ExploreFest並與學生合照

首屆「電競盃」實踐學以致用 HKIIT 早前成功舉辦首屆「電競盃」，匯聚全港中四或以上的年輕選手，在專業的電競舞台上盡展實力，切磋競技。賽事不僅是一場技術與速度的競賽，更是一個融合團隊合作、策略運用及臨場應變的綜合學習平台。HKIIT學生亦積極參與賽事製作、技術支援及內容製作等工作，成功將課堂知識應用於實際場景，體現職業專才教育理論與實踐並重的優勢。 文化體育及旅遊局副局長劉震先生為冠、亞、季軍隊伍頒獎，勉勵年輕一代繼續在電競科技領域發揮所長。

HKIIT電競盃 冠、亞、季軍隊伍與嘉賓合照

HKIIT ExploreFest 展出逾 40 項作品 展示學生創新實力 同場舉行的 HKIIT ExploreFest，展示超過40項學生優秀作品，涵蓋人工智能、網絡安全及數碼媒體等熱門新興科技領域。作品不但展示學生的創意與技術能力，亦反映他們在課堂以外對科技應用的深入理解與探索精神。ExploreFest亦設互動體驗工作坊，展示職業專才教育在培育IT人才培訓的成果。

文化體育及旅遊局副局長劉震參觀HKIIT ExploreFest學生作品

深化業界協作 培育新世代電競與科技人才 展望未來，HKIIT將繼續透過電競科技中心舉辦更多賽事及行業合作活動，深化業界協作，持續培育兼備專業技術與實務經驗的人才，為香港舉辦國際創科及電競盛事提供支援，助力香港成為「亞洲盛事之都」。