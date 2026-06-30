香港國安法公布實施六年共394人被捕　港府稱經濟表現屢創新高

香港特別行政區成立29周年之際，今日亦是是《香港國安法》公布實施六周年(蘇文傑攝)

今日是《香港國安法》公布實施六周年，國家安全部表示，截至4月初，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，當中208人被檢控、180人被定罪，黎智英等反中亂港頭目伏法。

特區政府發言人表示，《香港國安法》以及特區其他維護國家安全的法律和工作，讓國家安全在香港特區得到有效保障。

發言人表示，維護國家安全是中央事權，感謝中央於六年前在國家層面制定《香港國安法》，成為香港由亂到治的分水嶺。特區一直認真和切實履行維護國家安全的憲制責任，包括本屆政府歷史性完成《基本法》第23條立法，制訂《維護國家安全條例》，與《香港國安法》渾然一體、融合互補，加上其他相關的法例修訂和附屬法例的訂立工作，持續完善全面而有效的維護國家安全法律制度和執行機制，為香港特區築牢國家安全的防線，在動盪的國際環境中繼續穩步前行，在由治及興的康莊大道上昂首闊步。