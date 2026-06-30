香港國安法公布實施六年共394人被捕　港府稱經濟表現屢創新高

今日是《香港國安法》公布實施六周年，國家安全部表示，截至4月初，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，當中208人被檢控、180人被定罪，黎智英等反中亂港頭目伏法。
特區政府發言人表示，《香港國安法》以及特區其他維護國家安全的法律和工作，讓國家安全在香港特區得到有效保障。
發言人表示，維護國家安全是中央事權，感謝中央於六年前在國家層面制定《香港國安法》，成為香港由亂到治的分水嶺。特區一直認真和切實履行維護國家安全的憲制責任，包括本屆政府歷史性完成《基本法》第23條立法，制訂《維護國家安全條例》，與《香港國安法》渾然一體、融合互補，加上其他相關的法例修訂和附屬法例的訂立工作，持續完善全面而有效的維護國家安全法律制度和執行機制，為香港特區築牢國家安全的防線，在動盪的國際環境中繼續穩步前行，在由治及興的康莊大道上昂首闊步。
市民的生活營商環境持續改善
發言人又說，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，香港市民的生活營商環境持續改善，經濟表現屢創新高。根據《世界經濟自由度2025年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體；在剛剛公布的《2026年世界競爭力年報》中，香港排名全球第二位，連續3年錄得上升，並創下自2019年以來的最高排名；香港是位列全球三甲的國際金融中心，去年公開招股集資額全球第一、更成為全球最大的跨境財富管理中心。
發言人表示，特區政府一直致力加強相關宣傳教育，增強市民自覺維護國家安全的意識，讓社會在全力拼經濟、謀發展、惠民生的同時，仍牢記國家安全風險依然存在，可突如其來且無法預計，因此不能「好了傷疤忘了痛」。就此，政府一直以多管齊下的策略將國家安全的宣傳推廣和教育工作做得更深更廣。其中，為呼應《白皮書》提及扎實推進國家安全宣傳教育，保安局更配合《香港國安法》公布實施六周年推出一系列活動，包括今日起推出一連五集的電視節目《國安檔案解密》以深入分析國安案件，而以《安仔與熊仔》為藍本的國家安全互動劇場將於7月初公演。
發言人重申，特區政府必定繼續在《香港國安法》和《維護國家安全條例》的堅實保障下，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹一國兩制方針的最高原則，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，全力以高水平安全護航一國兩制事業高質量發展。