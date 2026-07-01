政府公布今年授勳及委任太平紳士名單，共有466人獲授勳及嘉獎，總數比去年的427人多39人。獲得大紫荊勳章、金、銀、銅紫荊星章共有70人，其中3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括行政會議成員、大埔宏福苑大火獨立委員會成員陳健波、香港中文大學前校長、中大(深圳)高等金融研究院理事會理事長劉遵義，以及身兼中銀國際副董事長的福建社團聯會榮譽主席林廣兆。參與宏福苑大火救援行動期間殉職的消防隊目(追授)何偉豪，就獲政府追授金英勇勳章。

李家超：何偉豪展現捨身為民高尚情操 人數方面，今年466名獲授勳和嘉獎人士中，包括大紫荊勳章3人、金紫荊星章8人、金英勇勳章1人、銀紫荊星章19人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章13人、銅紫荊星章40人、銅英勇勳章6人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章48人、榮譽勳章104人、行政長官社區服務獎狀83人，以及行政長官公共服務獎狀141人。 行政長官李家超表示，消防隊目(追授)何偉豪於去年11月，在宏福苑因救火而英勇殉職，其執行任務期間遭遇極端高温與猛烈火勢，仍然奮力救援，冒着生命危險拯救他人，展現他鞠躬盡瘁、英勇無畏、捨身為民的高尚情操，值得致以崇高敬意，向他追授金英勇勳章。

至於劉遵義，政府提到他是一名專研經濟發展與經濟增長的知名經濟學家，多年來推動香港金融服務的國際競爭力，在外匯基金諮詢委員會管治委員會及貨幣發行委員會分別出任主席及成員期間，其建議有助金管局應對全球金融環境所帶來的挑戰和保障香港貨幣穩定，又稱他在推進港深兩地高等教育合作貢獻尤深。 林廣兆在本港銀行業工作逾60年，政府在嘉許語指他善用其商界人脈，協助香港和外國企業與內地建立合作關係，以及維護香港作為國際金融和商業中心的顯著地位，貢獻殊偉；他並致力促進與內地多個不同領域的互動交流、熱心於公共及社會服務等。他同時是香港珠海學院校董會主席，政府指他致力培育年青人及促進香港教育發展，建樹宏大。

盧煜明范鴻齡陳克勤等獲金紫荊星章 金紫荊星章共頒發給8人，較去年的20人大減，包括香港中文大學校長、世界知名學者盧煜明、醫院管理局主席范鴻齡，以及行政會議非官守成員、立法會議員、民建聯主席陳克勤等。 政府在嘉許語中指出，盧煜明為世界知名學者，在無創產前檢測方面的成就卓著，近年更致力研發早期癌症檢測的全基因組方法，惠及全球公共衞生，又指他積極參與公共服務、推動科技發展，提升香港作為科研卓越中心的地位。另外，當局指他致力促進高等院校發展、就醫學研究及公共衞生策略向政府出謀獻策，對香港建樹宏大。政府又稱，范鴻齡在新冠疫情爆發時，憑堅定的領導及出色的危機管理，帶領醫管局應對這前所未有的挑戰，並表示他曾擔任金融發展局及西九文化區管理局董事局成員，致力推動香港金融服務業及文化藝術發展，表現卓著。

陳克勤2008年成為立法會議員，政府指他曾擔任立法會保安事務委員會主席長達8年，展現卓越領導能力和堅定維護國家安全的決心。金紫荊星章其他得主包括已退休的政務官甄美薇、港區全國政協委員兼理文造紙主席李文俊、中西區區議員葉永成等。 ▼大紫荊勳章、金紫荊星章及金英勇勳章名單▼

阮兆輝劉智鵬高拔陞等獲頒銀紫荊星章 今年有19人獲銀紫荊星章，包括立法會議員陳恒鑌、黃國、劉智鵬、姚祖輝，以及已退休的前通訊事務總監兼電影、報刊及物品管理專員梁仲賢、律政司前刑事檢控專員楊美琪、前數字政策專員黃志光、律政司前政務專員王學玲等。 資深粵劇表演藝術家阮兆輝亦獲得銀紫荊星章，嘉許語提到他從藝至今逾70年，在推廣和保存粵劇及南音方面，特別致力培養和培訓年輕人才，促進這兩項表演藝術在香港的傳承和發展。他多年來亦創辦多個粵劇劇團，在香港及海外推廣這項世界級的非物質文化遺產，並積極參與各種與粵劇有關的公共和社區服務。其他獲得銀紫荊星章的人士，包括香港演藝學院校董會前副主席及香港藝術發展局前副主席楊偉誠、醫管局前行政總裁高拔陞、盈健醫療主席陳健平、港區政協委員及香港菁英會創會兼榮譽主席施榮忻等。

▼銀紫荊星章名單▼

霍啟山何猷啟鄺美雲等獲銅紫荊 獲頒銅紫荊星章有40人，包括立法會議員陳祖恒、離島區議員余漢坤、中國香港足球總會主席霍啟山、愛國主義教育工作小組非官方委員鄺美雲、香港律師會會長湯文龍、東華三院主席何猷啟，以及貿發局前總裁方舜文、已退休的衞生署前副署長李敏碧、全國運動會統籌辦公室主任楊德強、機電工程署前副署長陳柏祥等。 政府嘉許語指，陳祖恒熱誠投入公共服務、協助政府完善多項政策，他同時是香港生產力促進局主席及多個重要工貿組織領袖，在推動新質生產力發展和新型工業化，以及協助香港及內地企業拓展國際市場。當局稱，霍啟山是本地體育發展的關鍵支持者，積極推動提升本地足球聯賽及深化與國際體育機構的合作。至於何猷啟，嘉許語稱他積極推動慈善工作和社區服務，尤其在擔任東華三院主席期間，東華三院持續提供優質服務，包括加強醫療、青年發展及長者照顧等優質社會服務，並協助紓緩公營醫療體系壓力。

獲得紀律部隊及廉政公署卓越獎章的13人當中，警務處處長周一鳴、高級助理處長兼國家安全處處長江學禮、助理處長(國家安全)王忠巡、助理處長(刑事)鍾詠敏、曾任助理處長的現任水警總區指揮官馮少蘭，均獲頒授香港警察卓越獎章。 ▼紀律部隊及廉政公署卓越獎章、銅紫荊星章名單▼

6警颱風下無懼爆炸威脅船上救人 政府今年頒發6個銅英勇勳章，他們為去年7月20日颱風韋帕襲港期間，緊急出動處理銅鑼灣避風塘的船隻火警的水警小艇分區警員。行動期間火警引起3次爆炸，警長胡國圖、警員徐偉健、馬君豪、馮永恒、劉兆傑和高級督察劉迪森在極端惡劣天氣情況及持續爆炸威脅下，成功從船隻救出5人。政府嘉許語形容他們無畏無懼地盡力履行職責，包括4名警員面對爆炸、高溫及火屑仍臨危不亂，而胡國圖就展現領導才能和勇氣，適當地評估風險，劉迪森則確保救援行動順利進行，並作出適當的風險評估確保隊員安全。

新世界行政總裁黃少媚獲委任為太平紳士 另外，65人獲行政長官委任為太平紳士，當中44人獲委任為非官守太平紳士、21人獲委任官守太平紳士。其中，新世界執行董事兼行政總裁黃少媚獲委任為太平紳士。

▼銅英勇勳章、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章、榮譽勳章名單▼

多名運動員獲社區服務獎狀 兩名運動員在第十五屆全國運動會的比賽中表現卓越，獲頒榮譽勳章，包括個人獨攬3面金牌的單車名將李思穎、奪得男子花劍團體賽金牌的蔡俊彥。部分有參與全運會的運動員亦表現出色，獲頒行政長官社區服務獎狀以示嘉勉，包括劍擊項目的吳諾弘、梁千雨、單車項目梁穎儀、帆船項目貝俊龍，以及欖球項目于力仁、白龍、房傑鋒等。獲行政長官社區服務獎狀的還有城巴車長羅志剛，嘉許語提到他去年9月15日駕駛巴士時遭鐵柱刺穿胸口，但仍保持冷靜及敬業精神，保障乘客安全，殊堪嘉許。