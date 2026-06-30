雪茄店允顧客試用房長時間吸食　控煙酒辦：突擊檢查發4張罰單

衞生署控煙酒辦公室今日（30日）指，為打擊有人在禁煙區違法吸食雪茄，昨派員到中環一間雪茄零售店進行突擊巡查，向在處所內非法吸食雪茄的人士發出四張定額罰款通知書。(資料圖片)

早前有傳媒報道，有雪茄店允許顧客在獲豁免的雪茄試用房間長時間吸雪茄，甚至舉辦吸雪茄比賽，變相成為顧客的社交娛樂空間，憂會成為控煙政策的後門。衞生署控煙酒辦公室今日（30日）指，為打擊有人在禁煙區違法吸食雪茄，昨派員到中環一間雪茄零售店進行突擊巡查，向在處所內非法吸食雪茄的人士發出四張定額罰款通知書。調查仍在進行，控煙酒辦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的雪茄零售店經營者提出檢控。

控煙酒辦指，《吸煙（公眾衞生）條例》禁止任何人於法定禁煙區（包括店鋪的室內區域）作作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款3,000元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，法定禁煙區的管理人可要求警方協助。

控煙酒辦主任林民聰指，衞生署在2025年1月至今，就雪茄售賣店內的違例吸煙情況共進行了超過100次巡查，並就這些處所內的違例吸煙行為發出13張定額罰款通知書。衞生署會繼續密切監察及持續嚴厲執法，打擊在禁煙區吸煙行為，以及違法銷售和推廣吸煙產品。