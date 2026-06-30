九龍塘名牌幼稚園「根德園」今正式停辦 60年累計逾3萬人畢業

適齡學童人口出現結構性下跌，辦學60年的九龍塘名牌幼稚園根德園幼稚園今日（30日）起正式停辦。該校早於三年前已宣佈逐步停辦計劃，並在2023/2024學年招收最後一屆幼兒班（K1）學生，其後兩年不再收新生；今學年該校最後一屆高班（K3）學生畢業。

根德園1966年創校，累計逾3萬名畢業生，稱升讀「香港頂級小學人數往績驕人」，惟於2023年宣布停辦，當時該校稱「近年年輕家庭移民成風」。校方今日發放新聞稿再次提及，停辦主因是香港出生率逐年持續下跌，「與香港所有學校一樣，根德園同樣受到出生率下滑的衝擊」。此外，校內大部分教職員包括校監、校長、管理層及資深教師均已屆或接近退休年齡。

校長梁紫馨表示，根德園停辦標誌著「根德園時代終結」，對此依依不捨。根德園幼稚園創辦人兼校監黃慧嫻提到「內心充滿欣慰」，指團隊服務香港社會60年和培育莘莘學子。她又稱該校助學生建立良好的中文基礎，黃對此「特別感到自豪」，稱作為中國人須學習的中文及中華文化。黃慧嫻亦感謝每位教職員在過去60年間的努力與付出。她指，該校教師隊伍中，大部分教師的職業生涯均始於根德園，並服務至退休。該校主任謝頴儀在根德園服務40年，她表示在校內教學生涯中，與學生們「同步相長」，感到「極大的滿足感」，銘記團隊口號「根德精神，無所不能」。