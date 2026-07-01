am專訪︱迎回歸廿九載新篇章 盧金榮：香港須推動「第三次經濟轉型」以高質量發展突破傳統產業瓶頸

今年是香港回歸29周年，其經濟支柱多年來不斷演變，由上世紀末的輕工業與加工貿易變成以金融、貿易及物流、專業服務和旅遊為主的「四大支柱」經濟體體系，再到發展創新科技，香港正迎來第三次經濟轉型。中華廠商聯合會會長盧金榮指，面對近十年的地緣政治局勢轉變及「去全球化」衝擊，香港若單純依靠「超級中介人」角色已難以維繫經濟發展。他認為香港須推動「第三次經濟轉型」，透過政府施展「有形之手」，將「推動高質量發展」設定為中長期發展願景，並結合績效指標與政策扶持，以加速產業多元化發展。

記者：李朗僑 攝影：蘇文傑 廠商會會長盧金榮接受本報專訪時表示，香港回歸以後經濟結構正逐步向多元化發展，當局和工商界愈來愈來重視實體經濟，除了積極發展人工智能、生物科技等於新興產業外，亦大力推動傳統產業升級轉型；營商思維亦由以往偏重歐美，轉為內地與國際雙軌並行。盧金榮指出，儘管經歷種種風浪，香港唯一不變的是其國際競爭力與韌性。 今年是回歸29周年，亦是國家「十五五」規劃的開局之年。盧金榮表示，廠商會在新的歷史起點上，會繼續發揮橋樑作用，帶領業界參與國家十五五規劃以及北部都會區等，關乎香港以至國家戰略的項目；同時未來將透過經貿交流活動，向國際社會和投資者積極推介香港及北都的發展潛力與投資機遇。廠商會推出「企業出海策劃師」服務，提供全鏈條支援，並透過旗下的科技商品化中心與中試轉化中心，協助企業實行技術升級與ESG合規，以應對全球市場變化。

對接「十五五」規劃與香港五年規劃 政府正進行首份「五年規劃」的公眾諮詢，盧金榮指，廠商會就規劃提出五大發展方向建議，包括「因地制宜」、「雙向賦能」、「需求牽引」、「銜接轉化」及「資源配合」。其中最重要是在產業層面，香港應以「科技賦能」，將新興產業與傳統工業齊頭並進；善用大灣區協同效應，將基礎研究與生產基地結合；並利用香港在檢測認證與專業服務的優勢，建立國家企業出海的支撐點。

盧金榮又指，香港過去兩次經濟轉型均屬於市場經濟主導下的自然結果，但面對近十年的地緣政治局勢轉變及「去全球化」衝擊，香港要面對過去對服務業的過度依賴，所導致產業空心化、受外圍環境波動影響大及青年向上流動受限等問題。因此，廠商會提倡第三次經濟轉型，強調以創新科技及知識型經濟並重，扶持傳統優勢產業轉型升級和發展新型科技產業，將「推動高質量發展」設定為中長期發展願景。 中小企高質量發展在於「降本增效、提升價值」

盧金榮指出，傳統中小企實現「高質量發展」的核心在於「降本增效、提升價值」。企業可透過數碼化、智能化及綠色轉型增強競爭力，並善用「BUD專項基金」克服資源瓶頸。此外，他建議於北部都會區設立「專精特新」工業園區，提供配套平台，培育專精特新企業。 在突破增長瓶頸方面，盧金榮認為各行業應緊扣國家「十五五」規劃中的「十大中心、兩大樞紐、一個生態圈」新定位。例如，金融業可建設大宗商品交易生態圈，探索現貨與期貨平台；零售業則需重啟「香港品牌」國際形象工程，並透過政府採購政策帶動本地品牌發展。同時，商會正計劃在明年舉辦全新展會活動，以內地食品酒類為活動主題，為商會的展覽業務注入新動能。

中亞之行成果豐碩 10月再率團視察 對於中亞市場的開發，盧金榮分享了早前隨特首完成中亞之行的成果。他認為，中亞工商界對於香港的金融、專業服務、創科及供應鏈樞紐角色展現出濃厚興趣；現階段廠商會聚焦於「製造業佈局與供應鏈多元」、「貿易拓展」、「檢測認證服務」、「推廣香港專業服務優勢」，以及「技術升級與科技商品化合作」 等具潛力方向。 是次中亞之行成果豐碩，共簽署了96份合作協議與備忘錄。盧金榮認為，哈薩克斯坦與香港之間開通直航，以及烏茲別克斯坦設立總領事館等均是重大突破，將便利商務交流與投資。他又提到，政府亦與當地達成避免雙重徵稅及保障投資等協定，並引入第三方仲裁機制，為企業提供穩定的營商環境。