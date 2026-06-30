七一｜中聯辦主任周霽：堅定「一國兩制」制度自信　香港未來大有可為

周霽指，香港回歸以來在中央政府堅定支持、在特區政府和社會各界努力下，「一國兩制」取得舉世公認的成功。(鍾式明攝)

熱烈慶祝香港回歸祖國29周年系列活動啟動禮暨「香江奮進啟新程」文藝晚會周二晚上舉行，中聯辦主任周霽在活動中致辭指，香港回歸以來在中央政府堅定支持、在特區政府和社會各界努力下，「一國兩制」取得舉世公認的成功，東方之珠綻放出更耀眼的光茫，社會大局總體穩定。得益於祖國的強大後盾，香港克服亞洲金融風暴、國際金融危機、非典和新冠疫情，以及劇烈社會動盪的波折，而在國安法的保駕護航下，現已成為全球最安全的城市之一。

他強調，只要全面貫徹「一國兩制」制度自信，並落實「愛國者治港」原則，前景大有可為。周霽亦提到，主席習近平對香港深情牽掛，堅信有中央政府的關心支持，香港一定搶抓戰略機遇，更好統籌發展和安全，創新求變、拼經濟、謀發展，促改革、惠民生，群策群力編制好、實施好首個五年規劃；強調香港要主動對接國家戰略，推動經濟高質量發展。

李家超：全速制定首份五年規劃以精準對接

行政長官李家超亦在文藝晚會上指出，今年適逢國家「十五五」規劃開局，特區政府正全速制定首份五年規劃以精準對接。政府致力推動各項改革創新，透過加快北部都會區建設，推動產業科技與大學城發展，全力打造香港經濟發展的新引擎。

李家超續指，過去一年香港經濟提速增長，今年首季本地生產總值更錄得5.9%的強勁增幅，創五年來新高。他強調，經濟發展的最終目標是改善民生。針對市民最關心的住房需求，政府透過加速公屋興建及推出簡約公屋，已將輪候時間降至八年多以來的最低紀錄。此外，政府亦正透過立法方式解決劣質劏房及規管網約車。