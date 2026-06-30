「國際青少年AI創科ESG馬拉松」圓滿舉行　結合AI技術與ESG理念激發學生創意

由香港精算扶輪社主辦，聯同基督教家庭服務中心、Metaprint AI創科教育及香港科技大學AI素養中心協辦的「國際青少年AI創科 ESG 馬拉松(香港賽區)2025-2026」，今日(30日)舉行總決賽暨頒獎典禮，賽事為全港首個以「AI × ESG」為核心的青少年創科馬拉松，自今年3月啟動以來，吸引了來自不同學校及啟能組別的隊伍，分別就自然科技、社會創新及企業治理三大賽道，運用人工智能回應碳中和、智慧養老及數字平等議題。
賽事採用互動評審機制，邀請數字政策專員張宜偉及港區全國人大代表胡曉明等多位政商學界精英擔任評審，親身走進學生展位進行深入交流。評審過程中，評審不僅關注項目的技術水平，更深入理解學生如何運用AI回應現實社會議題，並透過交流促進跨世代理解，讓社會各界更清晰看見新一代對未來社會的觀察與思考，各參賽方案所展現的創新思維與社會關懷，充分體現新一代對ESG議題的深入思考。
主辦：培養兼具科技實力與社會責任感的人才
總決賽競爭熱烈，35支入圍隊伍爭奪多項殊榮，其中的啟思小學「ACE Caring Buddy」獲全場總冠軍，最矚目作品公眾人氣大獎則由青年會書院的‧「姐姐同樂日」贏得。此外，大會亦頒發「創科傑出指導教師獎」及「人工智能卓越教師大獎」，表揚前線教育工作者在推動創科教育上的貢獻。主辦方表示，活動旨在培養兼具科技實力與社會責任感的人才，鼓勵青少年利用人工智能為社會發展注入源源不絕的創新動力。
辦AI分享工作坊 探討AI技能關鍵作用
另外，活動下午同步舉辦「AI分享工作坊」，由來自香港科技大學人工智能素養發展中心的梁嘉樂主講，探討AI技能對未來發展的關鍵作用，並安排多位校長及業界代表座談，為學生指引職涯規劃方向。