「國際青少年AI創科ESG馬拉松」圓滿舉行　結合AI技術與ESG理念激發學生創意

由香港精算扶輪社主辦，聯同基督教家庭服務中心、Metaprint AI創科教育及香港科技大學AI素養中心協辦的「國際青少年AI創科 ESG 馬拉松(香港賽區)2025-2026」，今日(30日)舉行總決賽暨頒獎典禮，賽事為全港首個以「AI × ESG」為核心的青少年創科馬拉松，自今年3月啟動以來，吸引了來自不同學校及啟能組別的隊伍，分別就自然科技、社會創新及企業治理三大賽道，運用人工智能回應碳中和、智慧養老及數字平等議題。

賽事採用互動評審機制，邀請數字政策專員張宜偉及港區全國人大代表胡曉明等多位政商學界精英擔任評審，親身走進學生展位進行深入交流。評審過程中，評審不僅關注項目的技術水平，更深入理解學生如何運用AI回應現實社會議題，並透過交流促進跨世代理解，讓社會各界更清晰看見新一代對未來社會的觀察與思考，各參賽方案所展現的創新思維與社會關懷，充分體現新一代對ESG議題的深入思考。