am專訪︱回歸29年 積極搭建兩地交流橋樑 美協主席冀增硬件 更貼地推藝術發展

「香港背靠祖國，面向世界，有中華優秀文化的傳統，亦有世界性和國際性，作為香港藝術家，作品亦應兼具兩種特質。」香港美協主席、著名當代水墨畫家林天行說。現時美協每年均會與內地不同城市合辦展覽，為兩地藝術家搭起交流橋樑，助香港與內地藝術「引進來、走出去」。今年是香港回歸祖國29年周年，林天行認為，政府在推動文化藝術發展方面下了不少功夫，令這方面的發展愈趨繁榮。展望未來，他期望政府可以提升本地硬件，並加強推動美術教育，令文化藝術發展更加貼地和普及。

記者：朱慧恩 圖：鍾式明 藝術創作的過程是孤獨的，但文化藝術同樣需要交流。「交流如流人，人是需要不斷的文化交流。」林天行說。為推動香港與內地的文化藝術交流，香港美協每年均會與大灣區的美協合辦展覽和各項活動，讓藝術家切磋畫技之餘，亦學習彼此長處。 辦展覽擴闊觀眾認識 林天行憶述，自2019年出任美協主席以來，首個舉辦的展覽便是百名畫家在珠海市古元美術館舉行聯展。他說，香港美協與大灣區的美協合辦很多藝術展覽；美協亦會支持會員參加各項到大灣區的重要活動，例如培訓計劃、展覽，以至到大灣區寫生，估計每年均有超過10場交流活動，協助本地藝術家到內地交流創作經驗。與此同時，每年亦有很多內地畫家來港參展，讓香港觀眾對內地藝術家的創作有更深刻的認識。

在林天行眼中，香港在搭起兩地藝術交流橋樑扮演重要角色。他表示：「香港一方面有着深厚的中華文化根基，另一方面卻面對全世界的文化衝擊，是一個『多元化』的地方。」如此豐富多元的特性，成為香港藝術家創作的養分和特色。而內地則不同，林天行認為，內地的文化較為深刻，「大家各有千秋，互相學習。」

盼擁專屬藝術館 鞏固文化交流 政府現正為香港首個五年規劃展開公眾諮詢，就文化藝術方面，提到要發展及鞏固中外文化藝術交流中心，當中包括弘揚中華優秀傳統文化，推動非遺傳承、博物館發展等。林天行期望，香港將來可有一座香港藝術家專屬的藝術館，可供本地藝術家展出作品。他表示，現時租場辦展一般是租用銅鑼灣的中央圖書館和中環大會堂，惟這些僅屬多功能用途場館，展期短且租金不便宜。他指，內地不少省市的美協均希望與香港美協合作，來港辦展，惟過程中需要提早一年申請場地，且未必保證成功，場地的缺乏局限兩地的文化交流；相反，與香港一河之隔的深圳，則有不少大型美術館方便藝術家舉辦不同規模的展覽。

設美術學院加強社會重視 除了提升硬件外，亦加強軟實力，惟林天行認為，本港在推動藝術教育上仍有很大的空間。他舉例，現時中小學對美術教育不夠重視，「學校不重視，社會更加不重視。」至於在專上教育層面，林天行憶述，過往曾提出香港需要設立一間美術學院的想法。他指，雖然現時香港數間大學都有藝術相關的學系，但仍不足夠，「藝術不僅是畫畫，亦包含藝術管理和策展。」林天行認為，新一屆政府在推動文藝發展下了不少功夫，除有助業界發展，亦培養更多欣賞藝術的觀眾，惟在硬件提升和教育工作方面仍可做得更多。