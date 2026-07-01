海洋公園為6大熊貓慶生 派對玩到8月底

海洋公園內6隻大熊貓分別於6月及8月生日，其中港產龍鳳胎「家姐」加加和「細佬」得得更迎來兩歲生日。園方由6月26日至8月31日舉辦「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，除推出一系列慶祝活動外，園內亦設有多個打卡熱點、互動遊戲及限定表演，與市民及旅客一同為大熊貓慶生。 「家姐」加加及「細佬」得得與媽媽盈盈、爸爸樂樂同樣是8月壽星，其中盈盈和樂樂將迎來21歲，而加加和得得則即將踏入2歲。至於中央再次贈港的大熊貓安安和可可則是6月壽星，今年滿7歲。

海洋公園為6隻大熊貓舉辦生日派對，公園正門設有以加加和得得兩歲生日為主題的大型蛋糕打卡裝置，海濱樂園廣場則特設5米高的「大熊貓壽桃山」裝置。6隻不同年齡的大熊貓吸引不少粉絲支持，園方特別打造「大熊貓粉絲應援交流區」，讓粉絲攜同親手製作或珍藏的應援小物到場交流及分享心得。

香港賽馬會四川奇珍館外則設有「大熊貓生活點滴」，輯錄一系列珍貴片段，讓遊客重溫園內大熊貓的成長歷程，包括加加和得得兩年來的「暴風式成長」。意猶未盡的市民亦可到百草生態徑的「Panda Friends萌友專區」，與超過60個Panda Friends雕塑合照打卡。 暑夏下，入場人士想降溫可走進「Panda Friends慶生玩水大本營」，體驗各種玩水設施。若想為今次旅程留下實體紀念，園方特別推出加加得得生日限定紀念印章，遊人只須到指定地點收集印章，即可完成精美生日賀卡。