青龍大橋橋塔呈「HK」成特色 路政署研開放橋底打造旅遊景點

香港未來再添新地標。正計劃興建、連接青龍頭交匯處及北大嶼山交匯處的青龍大橋不單具紓緩交通壓力的功能，獨特外形設計甚具特色，其中「H」字型塔身配合橋塔「K」字型橫架，形成象徵「HK」的標誌性設計。路政署更透露，會研究在項目引入大橋旅遊概念，包括開放部分空間，成新打卡點。

路政署表示，配合北部都會區(包括洪水橋/厦村新發展區和元朗南新發展區)發展所帶來的南北向交通需求，並加強北部都會區與維港都會區的連繫，正積極推展11號幹線項目，並按照「全盤規劃，分段推展」方針，率先展開11號幹線南端的青龍大橋工程的設計及建造顧問合約。