青龍大橋橋塔呈「HK」成特色 路政署研開放橋底打造旅遊景點

香港未來再添新地標。正計劃興建、連接青龍頭交匯處及北大嶼山交匯處的青龍大橋不單具紓緩交通壓力的功能，獨特外形設計甚具特色，其中「H」字型塔身配合橋塔「K」字型橫架，形成象徵「HK」的標誌性設計。路政署更透露，會研究在項目引入大橋旅遊概念，包括開放部分空間，成新打卡點。
路政署表示，配合北部都會區(包括洪水橋/厦村新發展區和元朗南新發展區)發展所帶來的南北向交通需求，並加強北部都會區與維港都會區的連繫，正積極推展11號幹線項目，並按照「全盤規劃，分段推展」方針，率先展開11號幹線南端的青龍大橋工程的設計及建造顧問合約。
青龍大橋將成為全港首座雙程四線的跨海大橋，主跨度長約1.3公里，跨越下棚航道，連接青龍頭交匯處和北大嶼山交匯處。路政署指，大橋可分流屯門公路(深井段)及汀九橋的車流，有效紓緩交通壓力，並提升整體路網的韌性與應變能力。
受機場高度限制，青龍大橋採用「高低塔」及「主跨不對稱」的懸索橋樑方案，以融合附近環境，其中「H」字型塔身及「K」字型橫架設計，組成象徵香港的「HK(Hong Kong)」字樣。路政署指，正研究引入「大橋旅遊」概念，包括開放橋面或橋底空間，以及設置觀光設施等。
路政署昨與奧雅納—莫特麥克唐納顧問聯營公司簽署青龍大橋設計及建造顧問合約，正式為工程開展前期準備工作。顧問團隊陣容鼎盛，除包括中鐵大橋勘測設計院集團有限公司外，亦有中國工程院院士及多名不同範疇專家參與。