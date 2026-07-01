港區國安法實施6周年 最少394人涉危國安被捕

港區國安法昨頒布實施6周年，國家安全部指截至今年4月初，香港共有394人因涉嫌危害國家安全被捕，有208人被檢控、180人被定罪。國安部發文表示，法例結束香港維護國安長期「不設防」的歷史、開啟「一國兩制」實踐的新篇章，形容過去6年國安法「利劍高懸」有力肅清社會亂象、穩固法治秩序等，特區政府亦在其引領下不斷完善國安法律制度體系，包括完成《基本法》第23條立法、相關附屬法例刊憲生效等，多部法律相互銜接、相輔相成。
國安部在文中又稱，香港維護國家安全是為了捍衛「一國兩制」，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，歸根到柢是為了國家好、香港好、香港市民好。在國安法實施滿6周年，相信香港將全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移實施好、維護好、落實好港區國安法，持續鞏固由治及興大好局面，推動香港在融入國家發展大局中不斷煥發新活力。
港府：維護國安鬥爭從未停止
特區政府昨亦發表文章回顧，形容港區國安法是維護國安的「定海神針」，「一法安香江」。政府發言人表示，制定港區國安法成為香港由亂到治的分水嶺，而現時地緣政治仍然複雜多變，香港維護國安的鬥爭從未停止，必須時刻保持警惕。他重申維護國安只有進行時，沒有完成時，在地緣政治複雜多變的形勢之下，特區政府必定繼續在港區國安法和維護國家安全條例的堅實保障下，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由。