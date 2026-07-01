港區國安法實施6周年 最少394人涉危國安被捕

港區國安法昨頒布實施6周年，國家安全部指截至今年4月初，香港共有394人因涉嫌危害國家安全被捕，有208人被檢控、180人被定罪。國安部發文表示，法例結束香港維護國安長期「不設防」的歷史、開啟「一國兩制」實踐的新篇章，形容過去6年國安法「利劍高懸」有力肅清社會亂象、穩固法治秩序等，特區政府亦在其引領下不斷完善國安法律制度體系，包括完成《基本法》第23條立法、相關附屬法例刊憲生效等，多部法律相互銜接、相輔相成。

國安部在文中又稱，香港維護國家安全是為了捍衛「一國兩制」，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，歸根到柢是為了國家好、香港好、香港市民好。在國安法實施滿6周年，相信香港將全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移實施好、維護好、落實好港區國安法，持續鞏固由治及興大好局面，推動香港在融入國家發展大局中不斷煥發新活力。