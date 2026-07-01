何偉豪追授金英勇勳章 盧煜明范鴻齡等8人獲金紫荊

政府在新一份授勳名單，向在宏福苑大火殉職的已故消防隊目(追授)何偉豪追授金英勇勳章，以表揚其高尚情操。名單除3人獲頒大紫荊勳章(另文見A1)，還有67人分別獲頒金紫荊星章、銀紫荊星章及銅紫荊星章，包括香港中文大學校長盧煜明、資深粵劇表演藝術家阮兆輝、多名行政會議成員或立法會議員。 今年466名獲授勳和嘉獎人士當中，有8人獲金紫荊星章、19人獲銀紫荊星章、40人獲銅紫荊星章，三者都比去年少。名單人士來自社會不同階層和不同背景，包括公共及社會服務、醫療及公共衛生、工商業、勞工及福利等。

李家超：何偉豪展高尚情操 已故消防員何偉豪獲追授金英勇勳章，行政長官李家超指，何偉豪在執行任務期間遭遇極端高溫與猛烈火勢，仍然奮力救援、冒着生命危險拯救他人，展現他鞠躬盡瘁、英勇無畏、捨身為民的高尚情操，值得致以崇高敬意。嘉許語表揚何偉豪英勇無畏、竭誠奉公、克盡厥職的高尚情操，並形容在涉事救援行動當中，何偉豪鞠躬盡瘁、無畏無懼，其展現的超凡勇氣和捨身為民的高尚情操，「堪稱最高典範的英勇精神。」 本身是世界知名學者的盧煜明，為金紫荊星章得主之一，政府在嘉許語形容他在無創產前檢測方面的成就卓著，近年更致力研發早期癌症檢測的全基因組方法，又稱他積極參與公共服務、推動科技發展，提升香港作為科研卓越中心的地位，並就醫學研究及公共衛生策略向政府出謀獻策。醫管局主席范鴻齡同獲金紫荊星章，政府提到「在2019年正值新冠疫情爆發」，他憑堅定領導及出色的危機管理，帶領醫管局應對這前所未有的挑戰。

阮兆輝促進粵劇南音傳承與發展 資深粵劇表演藝術家阮兆輝獲頒銀紫荊星章，政府讚揚他從藝至今逾70年，在推廣和保存粵劇及南音方面，特別致力培養和培訓年輕人才，促進這兩項表演藝術在香港的傳承和發展，又指他多年來亦創辦多個粵劇劇團，在香港及海外推廣這項世界級的非物質文化遺產，並積極參與各種與粵劇有關的公共和社區服務。獲銅紫荊星章的中國香港足球總會主席霍啟山，政府形容他是本地體育發展的關鍵支持者，積極推動提升本地足球聯賽及深化與國際體育機構的合作。

商界和慈善界方面，港區全國政協委員兼理文造紙主席李文俊、香港中華聯誼會創會會長兼正大製藥集團總裁鄭翔玲等獲金紫荊星章，盈健醫療主席陳健平、港區政協委員及香港菁英會創會兼榮譽主席施榮忻、協成行發展董事總經理方文雄等獲銀紫荊星章，香港工商總會會長董世清及東華三院主席何猷啟等獲銅紫荊星章。 李思穎蔡俊彥獲榮譽勳章 另外，政府今年向6名警員頒發銅英勇勳章，他們為去年7月20日颱風韋帕襲港期間，緊急出動處理銅鑼灣避風塘的船隻火警的水警小艇分區警員。嘉許語指，他們在極端惡劣天氣情況及持續爆炸威脅下，成功評估行動風險和從船隻救出5人。