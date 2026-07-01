466人獲授勳嘉獎 陳健波 劉遵義 林廣兆 膺大紫荊

政府公布今年授勳及委任太平紳士名單，共有466人獲授勳及嘉獎，總數比去年的427人多。獲得大紫荊勳章、金、銀、銅紫荊星章共有70人，其中3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括行政會議成員陳健波、香港中文大學前校長劉遵義，以及福建社團聯會榮譽主席林廣兆。去年參與宏福苑大火救援行動期間不幸殉職的消防隊目(追授)何偉豪，就獲政府追授金英勇勳章。
陳健波為立法會前議員、大埔宏福苑大火獨立委員會成員，他早前因出任獨委會成員而暫停其他公職。政府在嘉許語形容他長期參與公共服務、為香港出謀獻策，又指他憑深厚金融專業知識及公共服務經驗，致力推動保險業、金融市場發展和完善管治架構。陳健波曾擔任立法會財務委員會主席近7年，政府形容他展現堅毅、承擔、果敢並卓越的領導才能，成功帶領委員會通過政府撥款建議。
至於劉遵義，政府提到他是一名專研經濟發展與經濟增長的知名經濟學家，多年來推動香港金融服務的國際競爭力，分別出任外匯基金諮詢委員會管治委員會及貨幣發行委員會的主席和成員期間，有助金管局應對全球金融環境所帶來的挑戰和保障香港貨幣穩定，又稱他在推進港深兩地高等教育合作貢獻尤深。
身兼中銀國際副董事長的林廣兆，在本港銀行業工作逾60年，政府指他善用商界人脈，協助香港和外國企業與內地建立合作關係，維護香港作為國際金融和商業中心的顯著地位，同時致力促進與內地多個不同領域的互動交流、熱心於公共及社會服務等。