466人獲授勳嘉獎 陳健波 劉遵義 林廣兆 膺大紫荊

政府公布今年授勳及委任太平紳士名單，共有466人獲授勳及嘉獎，總數比去年的427人多。獲得大紫荊勳章、金、銀、銅紫荊星章共有70人，其中3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括行政會議成員陳健波、香港中文大學前校長劉遵義，以及福建社團聯會榮譽主席林廣兆。去年參與宏福苑大火救援行動期間不幸殉職的消防隊目(追授)何偉豪，就獲政府追授金英勇勳章。

陳健波為立法會前議員、大埔宏福苑大火獨立委員會成員，他早前因出任獨委會成員而暫停其他公職。政府在嘉許語形容他長期參與公共服務、為香港出謀獻策，又指他憑深厚金融專業知識及公共服務經驗，致力推動保險業、金融市場發展和完善管治架構。陳健波曾擔任立法會財務委員會主席近7年，政府形容他展現堅毅、承擔、果敢並卓越的領導才能，成功帶領委員會通過政府撥款建議。