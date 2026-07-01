全城賀七一回歸 享食買玩出行優惠 兩艦訪港 無人機匯演助興

今日全城慶賀香港回歸29周年！各界齊推豐富的食、買、玩及出行優惠，讓市民「無處不慶祝」。除多種交通工具可免費或以折扣價乘搭外，政府轄下多項設施及博物館亦免費開放；還有近3,500間食肆期間推出「七一折」或「71元套餐」等優惠，商場及零售業界亦推出多項購物獎賞。慶祝活動方面，今日會舉行升旗禮和慶回歸大型無人機光影表演等活動。另外，中國海軍南寧艦與衡陽艦宣布於7月2日至6日訪港5天，並開放給市民參觀。
政府與各界就七一回歸紀念日，攜手推出一系列惠民優惠。交通方面，港鐵將以抽獎形式送出7.1萬張單程車票，內地旅客亦可透過MTR Mobile參與；電車於7月1日至3日全線免費；七一當日，市民可免費乘搭天星小輪灣仔至尖沙咀航線，「壽星仔女」更可免費搭乘多條富裕小輪航線。此外，中旅巴士亦提供北上優惠，線下購買廣東省來回套票可享7.1折。
餐飲購物陣容鼎盛，超過3,486間商戶參與「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」，太興及敏華冰廳等提供全日堂食71折，大家樂則推出99元冬瓜盅二人餐。旅發局亦由7月1日起推出「香港夏日禮」，聯同約9,000間商戶送出逾20萬份優惠，涵蓋麥當勞、美心西餅、萬寧及惠康等折扣，並有超過150項商場優惠。同時，零售業舉辦第四屆「香港開心購物節」，聯動逾220個品牌提供總值20億元禮遇，市民可於15個指定平台搶購包括「買一送一」在內的逾600項優惠。
文化康樂設施免費 沙田馬場辦回歸賽馬日
文化康樂方面，科學館、太空館、濕地公園、M+博物館及香港故宮文化博物館的專題展覽今日免費開放。生日人士到訪香港文物探知館可獲贈限量保溫瓶，另有14個活化歷史建築項目加開免費導賞團。此外，馬會於沙田馬場舉辦免費入場的「回歸賽馬日」，共慶節日。
海軍南寧艦與衡陽艦訪港5天
今晚於紅磡新海濱上演的無人機匯演亦是節慶焦點，2,026架無人機在維港夜空拼湊出巨型紫荊花及青馬大橋等圖案，並融入太空人與火箭元素，以慶祝香港誕生首位女太空載荷專家黎家盈，展現國家航天成就。此外，海軍南寧艦與衡陽艦將於7月2日至6日訪港，當中7月4日及5日開放予公眾參觀，共設1.4萬張實名登記門票，相關預約已於昨日開放。
周霽：祖國視香港為掌上明珠
中聯辦主任周霽昨在慶回歸活動啟動禮上表示，香港回歸以來在中央支持下，「一國兩制」成功落實，社會大局穩定。他強調，只要落實「愛國者治港」並貫徹「一國兩制」，香港未來大有可為。周霽又指，祖國視香港為掌上明珠，國家主席習近平對香港深情牽掛；呼籲香港主動對接國家戰略，積極推動經濟高質量發展，更好融入國家發展大局，共同創造大有可為的未來。
行政長官李家超就指，本港首季GDP增長5.9%創5年新高。政府致力發展經濟改善民生，包括立法規管劏房及網約車，展現改革決心。展望未來，政府正制定首個五年規劃主動對接國家，並加快北部都會區建設，全力打造經濟新引擎。