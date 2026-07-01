全城賀七一回歸 享食買玩出行優惠 兩艦訪港 無人機匯演助興

今日全城慶賀香港回歸29周年！各界齊推豐富的食、買、玩及出行優惠，讓市民「無處不慶祝」。除多種交通工具可免費或以折扣價乘搭外，政府轄下多項設施及博物館亦免費開放；還有近3,500間食肆期間推出「七一折」或「71元套餐」等優惠，商場及零售業界亦推出多項購物獎賞。慶祝活動方面，今日會舉行升旗禮和慶回歸大型無人機光影表演等活動。另外，中國海軍南寧艦與衡陽艦宣布於7月2日至6日訪港5天，並開放給市民參觀。

政府與各界就七一回歸紀念日，攜手推出一系列惠民優惠。交通方面，港鐵將以抽獎形式送出7.1萬張單程車票，內地旅客亦可透過MTR Mobile參與；電車於7月1日至3日全線免費；七一當日，市民可免費乘搭天星小輪灣仔至尖沙咀航線，「壽星仔女」更可免費搭乘多條富裕小輪航線。此外，中旅巴士亦提供北上優惠，線下購買廣東省來回套票可享7.1折。