七一｜李家超：北都已從紙上藍圖進入收成期　上任4年解決累積多年問題

今日是香港特別行政區成立29周年，行政長官李家超表示，現屆政府上任4年以來解決香港累積多年的問題，包括完成《基本法》第23條本地立法、有序取締劣質劏房等，未來會全速編制香港五年規劃和推進北部都會區建設，形容「北都已從紙上藍圖進入收成期」。他並以「乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里」寄語香港未來，相信憑「一國兩制」獨特優勢及港人的靈活應變、善拼敢贏，香港必將乘著國家發展的東風破浪前行。

4年來改變政府文化

特區政府早上在灣仔香港會議展覽中心舉行特區成立29周年酒會，李家超致辭時表示，過去4年「我改變了政府文化」，建立「以結果為目標」的政府，解決香港累積多年的問題，包括建立安全和穩定的香港，完成《基本法》第23條本地立法、全面落實「愛國者治港」原則等，深化治理體系改革陸續見到成果。

李家超續說，政府實施三隧分流，改善整體過海隧道長期塞車情況，又制定《簡樸房條例》，有序取締存在十多年的劣質劏房，以及全力縮短公屋輪候時間，加速興建大量公屋、以創新的「簡約公屋」填補建築期的等候缺口，公屋綜合輪候時間從6.1年減至4.7年，同時亦打擊濫用公屋，收回等同一條中型屋邨的約1萬個單位。經濟方面，李家超稱由現屆政府上任時的負增長3.7%，轉為去年正增長3.6%，經濟增長今年勢頭持續，而國際金融中心地位穩居全球第三，世界競爭力排名再上升1位至全球第二，人才競爭力上升10位至全球第四。