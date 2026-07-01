七一｜李家超：北都已從紙上藍圖進入收成期　上任4年解決累積多年問題

今日是香港特別行政區成立29周年，行政長官李家超表示，現屆政府上任4年以來解決香港累積多年的問題，包括完成《基本法》第23條本地立法、有序取締劣質劏房等，未來會全速編制香港五年規劃和推進北部都會區建設，形容「北都已從紙上藍圖進入收成期」。他並以「乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里」寄語香港未來，相信憑「一國兩制」獨特優勢及港人的靈活應變、善拼敢贏，香港必將乘著國家發展的東風破浪前行。
4年來改變政府文化
特區政府早上在灣仔香港會議展覽中心舉行特區成立29周年酒會，李家超致辭時表示，過去4年「我改變了政府文化」，建立「以結果為目標」的政府，解決香港累積多年的問題，包括建立安全和穩定的香港，完成《基本法》第23條本地立法、全面落實「愛國者治港」原則等，深化治理體系改革陸續見到成果。
李家超續說，政府實施三隧分流，改善整體過海隧道長期塞車情況，又制定《簡樸房條例》，有序取締存在十多年的劣質劏房，以及全力縮短公屋輪候時間，加速興建大量公屋、以創新的「簡約公屋」填補建築期的等候缺口，公屋綜合輪候時間從6.1年減至4.7年，同時亦打擊濫用公屋，收回等同一條中型屋邨的約1萬個單位。經濟方面，李家超稱由現屆政府上任時的負增長3.7%，轉為去年正增長3.6%，經濟增長今年勢頭持續，而國際金融中心地位穩居全球第三，世界競爭力排名再上升1位至全球第二，人才競爭力上升10位至全球第四。
「國家繁榮昌盛是最堅強後盾」
展望未來，李家超稱政府會全速編制香港五年規劃，主動融入和服務國家發展大局，並會全速推進北都建設，以大學城、產業、科技，以及宜居、宜業、宜遊為目標，又形容北都已經從紙上藍圖進入收成期，包括河套港深創科園香港園區已於去年開園，已建成的兩座濕實驗室全部租出，另外5棟大樓會在今年內建成；北都大學城亦由原本只包含校園區的100公頃土地，擴容至1,000公頃以上的大學城區理念的建設。他又會進一步改善民生，讓市民有更好生活、青年有更好發展、長者有更好照顧。
李家超以「乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里」寄語香港未來，相信香港憑「一國兩制」獨特優勢，以及香港人的靈活應變、善拼敢贏，「香港這艘東方之珠巨輪，必將乘著國家發展的東風，破浪前行，開創更耀眼奪目的未來。」今日亦是中國共產黨成立105周年，李家超稱國家的繁榮昌盛，是香港最堅強的後盾。
升旗儀式金紫荊廣場舉行 董建華連續6年缺席
在酒會前，特區政府早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，李家超伉儷、3名前特首包括曾蔭權、林鄭月娥及全國政協副主席梁振英，以及多名司局長、行政會議成員、立法會議員等均有出席。香港首名行政長官董建華連續第六年缺席儀式，董建華辦公室透過公關表示，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。儀式期間，掛著國旗及區旗的政府飛行服務隊直升機飛越維港上空致敬，消防船和水警輪亦在對開海面射水敬禮。