一名66歲男司機涉嫌在馬料水香港中文大學連撞兩車後一度離開，其後折返現場，涉嫌酒後駕駛、發生交通意外後沒有停車等4罪被警方拘捕。據悉，涉事司機為立法會議員、中大工程學院副院長、系統工程與工程管理學系教授黃錦輝。事隔兩日，黃錦輝發表聲明致歉，表示事件已交由警方及相關政府部門跟進、處理，他將全面配合調查工作。

據悉意外在室外停車場發生

消息指，交通意外前晚10時許在中大一個室外停車場發生，黃錦輝當時正沿中大校園內道路駕駛，至大學宿舍第11苑外時，懷疑失控先後撞向兩輛停泊在停車位的車輛。據悉，意外後黃錦輝駕駛離開現場，並將車輛泊在大學宿舍第17苑外。保安員同日晚上11時許報警，警員到場後黃錦輝未能通過呼氣測試。