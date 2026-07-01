消息指，交通意外前晚10時許在中大一個室外停車場發生，黃錦輝當時正沿中大校園內道路駕駛，至大學宿舍第11苑外時，懷疑失控先後撞向兩輛停泊在停車位的車輛。據悉，意外後黃錦輝駕駛離開現場，並將車輛泊在大學宿舍第17苑外。保安員同日晚上11時許報警，警員到場後黃錦輝未能通過呼氣測試。

今日有出席升旗儀式慶祝酒會

警方前日接獲報案指，在香港中文大學宿舍發現有一輛私家車，撞向另外兩輛停泊在附近的私家車後駛離現場。警員接報到場調查，涉案私家車司機其後返回現場。經初步調查後，該名66歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」被捕。被捕司機已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

黃錦輝2022年循選委會界別補選晉身立法會，其後連任至今，本身亦是第十四屆全國政協委員、中大工程學院副院長、系統工程與工程管理學系教授等。他今日早上有出席七一升旗儀式及慶祝酒會，並在社交平台發布相關活動照片，形容「內心滿懷喜悅與自豪」。《am730》記者曾向黃錦輝發訊息了解情況，暫未獲回覆；另現正就事件向中大查詢。