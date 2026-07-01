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出版：2026-Jul-01 13:07
更新：2026-Jul-01 13:07

政府將辦活動慶祝中共成立105周年　李家超：介紹共產黨領導下國家重要成就

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李家超指，在中國共產黨帶領下、全國人民共同奮鬥下，中華民族迎來了站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。(林俊源攝)

李家超指，在中國共產黨帶領下、全國人民共同奮鬥下，中華民族迎來了站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。(林俊源攝)

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北京今日舉行慶祝中國共產黨成立105周年大會，本港特區政府同日亦舉行相關慶祝活動啟動儀式。行政長官李家超表示，港府會舉辦一系列慶祝活動，包括以航天成就和綠色轉型為主題的專題活動，以及全港18區的慶祝活動等，加強香港市民認識國家在中國共產黨領導下取得的重要成就，為香港市民特別是青年，凝聚民族自信，厚植家國情懷。

特區政府舉行慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式。(林俊源攝) 特區政府舉行慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式。(林俊源攝) 周霽說，今年是國家「十五五」規劃開局之年，國家對香港有很高的期待。(林俊源攝) 李家超認為，歷史雄辯證明中國共產黨領導的新中國，為香港繁榮發展帶來根本保障。(林俊源攝) 李家超認為，歷史雄辯證明中國共產黨領導的新中國，為香港繁榮發展帶來根本保障。(林俊源攝)

周霽：國家對香港有很高期待

李家超在啟動儀式致辭稱，中國共產黨在過去105年以來，始終踐行初心使命，團結中華兒女不懈奮鬥，推動中華文化繁榮興盛，帶領中華民族踏上偉大復興的征程；在中國共產黨帶領下、在全國人民共同奮鬥下，中華民族迎來了站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。他又說，經歷百多年以來的滄海桑田，香港今天位居全球最自由經濟體榜首，國際競爭力排名世界第二，認為歷史雄辯證明，中國共產黨是民族復興的領導核心，中國共產黨領導的新中國，為香港繁榮發展帶來根本保障。

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出席啟動儀式還包括全國政協副主席梁振英、中聯辦主任周霽、中央駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春等。周霽致辭稱，今年是國家「十五五」規劃開局之年，國家對香港有很高的期待，又強調中央全力支持香港保持獨特地位和優勢，相信香港一定能夠在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展、更加繁榮穩定，為強國建設何民族復興偉業做出更大貢獻。

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