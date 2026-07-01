黃錦輝被捕｜曾批駕駛者貪方便「喝一兩杯冒險駕車回家」　倡引入AI設備監察打擊

「意外一旦發生，便追悔莫及」

黃錦輝前年12月在《明報》發表專欄文章，指出當時冬至剛過去及臨近聖誕節，是酒後駕駛出現的高峰期，「醉駕如發生意外，傷亡的不止司機和乘客，還包括其他道路使用者。」他指，本港的代駕服務未如其他地方普及，亦只有少數人聘有私人司機，「許多駕駛者貪圖方便，喝了一兩杯酒後會冒險駕車回家，意外一旦發生，便追悔莫及。」

當時黃錦輝建議本港政府可參考其他地區，引入一些人工智能(AI)技術設備，監察及打擊毒駕、醉駕，而政府在加強教育市民醉駕的危害之餘，亦可鼓勵市場發展代駕服務，「盡量減少危險駕駛的情況。」他又在文章舉例稱，英國推出AI打擊醉駕和藥駕系統，警方以先進AI技術攝影機，實時分析車輛速度、切線、煞車等行車動態，識別出潛在的醉駕和藥駕等危險駕駛行為，一旦發現異常便會即時向警方發出警示，而當刻涉事駕駛者亦不會知道自己已被識別，有效避免飈車逃跑等危險情況發生。